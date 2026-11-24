Conheça a dupla do Vasco que representa a Seleção Brasileira sub-17 na Copa do Mundo
Zagueiro e atacante são titulares da Seleção Brasileira na competição disputada no Catar
O Vasco tem dois representantes na Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo Sub-17, no Catar: Breno Sales e Rodrigo Jr. Os jogadores são titulares da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci e representam a base do Cruz-Maltino na competição.
Nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Tanzânia pela segunda rodada da competição. Na estreia, a Seleção venceu a Irlanda por 2 a 1, com um dos gols marcado por Rodrigo Jr., que balançou as redes pela primeira vez no Mundial.
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Breno Sales: zagueiro já integrado ao sub-20
Breno Sales é considerado uma das principais promessas da base vascaína. Nascido em 6 de novembro de 2009, no Rio de Janeiro, o jogador atua como zagueiro, mas também já desempenhou a função de lateral-esquerdo.
Mesmo ainda dentro da faixa etária do sub-17, o defensor já atua pelo sub-20 do Vasco. Nesta temporada, inclusive, integrou o elenco campeão brasileiro da categoria.
O potencial do jogador também desperta interesse de clubes do exterior. Chelsea, Arsenal e Manchester City já foram apontados como equipes que acompanham sua evolução. Durante sua passagem pelo Vasco, o técnico Fernando Diniz também demonstrou grande admiração pelo jovem defensor quando esteve no comando do time profissional.
Perfil do jogador
- Nome completo: Breno Sales do Nascimento
- Idade: 17 anos
- Nascimento: 6 de novembro de 2009
- Posição: Zagueiro
- Categoria: Sub-20
- Contrato profissional: até novembro de 2028
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Rodrigo Jr.: destaque da geração 2010
Rodrigo Jr. é nome de destaque da geração 2010 do Vasco. Atacante formado nas categorias de base do clube, o jogador ganhou projeção pelas atuações no Cruz-Maltino e pelas convocações para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.
Em outubro de 2026, o jovem assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, reforçando a aposta do clube em seu desenvolvimento. No Mundial Sub-17, já deixou sua marca: foi o autor do primeiro gol brasileiro na vitória sobre a Irlanda, na estreia da competição.
Perfil do jogador
- Nome: Rodrigo Jr.
- Idade: 16 anos
- Naturalidade: Campos dos Goytacazes (RJ)
- Posição: Atacante
- Contrato profissional: até 30 de setembro de 2029
Brasil busca o quinto título mundial
Comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, a Seleção Brasileira está no Grupo I da Copa do Mundo Sub-17, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.
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A competição começou na quinta-feira e será disputada até 13 de dezembro, no Catar. Ao todo, são 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam para a fase de 32 avos de final.
A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único, até a decisão do título.
O Brasil busca o quinto troféu mundial da categoria. A Seleção conquistou a competição em 1997, 1999, 2003 e 2019.
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