O Vasco tem dois representantes na Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo Sub-17, no Catar: Breno Sales e Rodrigo Jr. Os jogadores são titulares da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci e representam a base do Cruz-Maltino na competição.

Nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Tanzânia pela segunda rodada da competição. Na estreia, a Seleção venceu a Irlanda por 2 a 1, com um dos gols marcado por Rodrigo Jr., que balançou as redes pela primeira vez no Mundial.

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Jogadores da Seleção Sub-17 (Foto: Divulgação/CBF)

Breno Sales: zagueiro já integrado ao sub-20

Breno Sales é considerado uma das principais promessas da base vascaína. Nascido em 6 de novembro de 2009, no Rio de Janeiro, o jogador atua como zagueiro, mas também já desempenhou a função de lateral-esquerdo.

Mesmo ainda dentro da faixa etária do sub-17, o defensor já atua pelo sub-20 do Vasco. Nesta temporada, inclusive, integrou o elenco campeão brasileiro da categoria.

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O potencial do jogador também desperta interesse de clubes do exterior. Chelsea, Arsenal e Manchester City já foram apontados como equipes que acompanham sua evolução. Durante sua passagem pelo Vasco, o técnico Fernando Diniz também demonstrou grande admiração pelo jovem defensor quando esteve no comando do time profissional.

Perfil do jogador

Nome completo: Breno Sales do Nascimento

Idade: 17 anos

Nascimento: 6 de novembro de 2009

Posição: Zagueiro

Categoria: Sub-20

Contrato profissional: até novembro de 2028

Breno Sales em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

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Rodrigo Jr.: destaque da geração 2010

Rodrigo Jr. é nome de destaque da geração 2010 do Vasco. Atacante formado nas categorias de base do clube, o jogador ganhou projeção pelas atuações no Cruz-Maltino e pelas convocações para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.

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Em outubro de 2026, o jovem assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, reforçando a aposta do clube em seu desenvolvimento. No Mundial Sub-17, já deixou sua marca: foi o autor do primeiro gol brasileiro na vitória sobre a Irlanda, na estreia da competição.

Perfil do jogador

Nome: Rodrigo Jr.

Idade: 16 anos

Naturalidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Posição: Atacante

Contrato profissional: até 30 de setembro de 2029

Rodrigo Jr. comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Brasil busca o quinto título mundial

Comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, a Seleção Brasileira está no Grupo I da Copa do Mundo Sub-17, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

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A competição começou na quinta-feira e será disputada até 13 de dezembro, no Catar. Ao todo, são 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam para a fase de 32 avos de final.

A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único, até a decisão do título.

O Brasil busca o quinto troféu mundial da categoria. A Seleção conquistou a competição em 1997, 1999, 2003 e 2019.

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