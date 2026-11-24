A derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo (22) esfriou as expectativas do torcedor do Vasco por uma vaga na Libertadores de 2027. No entanto, os resultados desta segunda-feira (24) trouxeram novos motivos para acreditar na classificação. O Cruz-Maltino viu o Santos perder para o Grêmio, em casa, e o São Paulo empatar com o Botafogo, resultados que impediram os concorrentes de ampliarem a vantagem na tabela.

Grêmio venceu o Santos no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

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Com 47 pontos, o Vasco ocupa a décima colocação, três pontos atrás de Santos e RB Bragantino, que aparecem com 50. O Atlético-MG, por sua vez, tem 51 pontos e ainda possui uma partida a menos. O Galo enfrenta o Corinthians na quinta-feira (26), em jogo que fecha a 36ª rodada.

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A equipe comandada por Pedro Emanuel terá uma oportunidade importante de entrar no G-8 na próxima rodada. No domingo (29), o Vasco visita justamente o Atlético-MG, em confronto direto que pode mudar o cenário da disputa. Uma vitória em Belo Horizonte pode colocar o Gigante da Colina entre os oito primeiros, dependendo também dos demais resultados.

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Jogos da briga pelo G-8 na 37ª rodada

São Paulo x Remo – quinta-feira, às 20h

– quinta-feira, às 20h Vitória x Santos – domingo, às 16h

– domingo, às 16h Internacional x RB Bragantino – domingo, às 18h30

– domingo, às 18h30 Atlético-MG x Vasco – domingo, às 19h30

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Como as vagas na Libertadores podem aumentar?

Atualmente, o Campeonato Brasileiro distribui seis vagas para a Libertadores, mas esse número pode crescer de acordo com os resultados das competições continentais e a classificação final do torneio nacional.

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Entre os cenários que podem ampliar a zona de classificação estão o título do Palmeiras na Libertadores e possíveis mudanças na distribuição de vagas envolvendo os campeões continentais. Essas combinações podem fazer com que o G-8 se transforme em uma zona de classificação para a principal competição sul-americana.

Dessa forma, mesmo fora dos oito primeiros neste momento, o Vasco segue com chances de alcançar uma vaga na Libertadores de 2027. Para isso, vencer o confronto direto contra o Atlético-MG será um passo fundamental.

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