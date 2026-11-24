Resultados de segunda-feira reacendem esperança do Vasco por vaga no G-8
Derrota do Santos e empate do São Paulo mantêm o Cruz-Maltino vivo na disputa por uma vaga na Libertadores
A derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo (22) esfriou as expectativas do torcedor do Vasco por uma vaga na Libertadores de 2027. No entanto, os resultados desta segunda-feira (24) trouxeram novos motivos para acreditar na classificação. O Cruz-Maltino viu o Santos perder para o Grêmio, em casa, e o São Paulo empatar com o Botafogo, resultados que impediram os concorrentes de ampliarem a vantagem na tabela.
➡️ Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
Com 47 pontos, o Vasco ocupa a décima colocação, três pontos atrás de Santos e RB Bragantino, que aparecem com 50. O Atlético-MG, por sua vez, tem 51 pontos e ainda possui uma partida a menos. O Galo enfrenta o Corinthians na quinta-feira (26), em jogo que fecha a 36ª rodada.
A equipe comandada por Pedro Emanuel terá uma oportunidade importante de entrar no G-8 na próxima rodada. No domingo (29), o Vasco visita justamente o Atlético-MG, em confronto direto que pode mudar o cenário da disputa. Uma vitória em Belo Horizonte pode colocar o Gigante da Colina entre os oito primeiros, dependendo também dos demais resultados.
➡️ Cuiabano faz ação social em aldeia indígena no Mato Grosso
Jogos da briga pelo G-8 na 37ª rodada
- São Paulo x Remo – quinta-feira, às 20h
- Vitória x Santos – domingo, às 16h
- Internacional x RB Bragantino – domingo, às 18h30
- Atlético-MG x Vasco – domingo, às 19h30
➡️Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como as vagas na Libertadores podem aumentar?
Atualmente, o Campeonato Brasileiro distribui seis vagas para a Libertadores, mas esse número pode crescer de acordo com os resultados das competições continentais e a classificação final do torneio nacional.
Entre os cenários que podem ampliar a zona de classificação estão o título do Palmeiras na Libertadores e possíveis mudanças na distribuição de vagas envolvendo os campeões continentais. Essas combinações podem fazer com que o G-8 se transforme em uma zona de classificação para a principal competição sul-americana.
Dessa forma, mesmo fora dos oito primeiros neste momento, o Vasco segue com chances de alcançar uma vaga na Libertadores de 2027. Para isso, vencer o confronto direto contra o Atlético-MG será um passo fundamental.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Cuiabano faz ação social em aldeia indígena no Mato Grosso
Lateral do Vasco custeou a confecção de kits para as equipes feminina e masculina disputarem torneio
Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
Pedido foi protocolado nesta segunda-feira e prevê o associativo como fiador da operação
Vasco libera Johan Rojas dos dois últimos jogos da temporada
Emprestado pelo Monterrey, meia colombiano não permanecerá no Cruz-Maltino em 2027
Esposa de atacante do Vasco detona clube: 'Merece respeito'
Manifestação nas redes sociais movimentou torcedores e internautas
Torcida do Vasco reage à derrota no Brasileirão: 'Não escapa'
Derrota para o Bragantino complicou a briga por uma vaga na Libertadores
Bragantino vence o Vasco em confronto direto por vaga na Libertadores
Com gol de Eduardo Sasha no segundo tempo, Massa Bruta chega aos 50 pontos, ultrapassa o Santos e sobe para a oitava colocação do Brasileirão
Com derrota, Vasco fica distante de vaga na Libertadores
Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha
Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22)
Veja o gol da vitória do Bragantino sobre o Vasco pelo Brasileirão
O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22)
Gol perdido em Bragantino x Vasco gera revolta: 'Inadmissível'
Equipes estão se enfrentando neste domingo (22)
Vasco é derrotado pelo Bragantino, após partida com expulsão e gols perdidos
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, acompanhe em tempo real
IA crava placar de Bragantino e Vasco pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Red Bull Bragantino x Vasco: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vasco pode entrar no G-8 do Brasileirão nesta rodada; veja o que precisa acontecer
Cruz-Maltino tem confronto direto com o Red Bull Bragantino
Vice do Atlético-MG: veja quantas vagas na Libertadores pelo Brasileiro restam
Derrota do Galo na Sul-Americana impacta a distribuição de vagas
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Zagueiro pela direita volta a ser dúvida do Vasco na reta final da temporada
Saldivia e Gabriel Pereira disputam posição ao lado de Robert Renan
Vasco mira contratação de atacante titular do Corinthians para 2027
Clube carioca busca empréstimo de Kaio César, que pertence ao Al-Hilal
Vasco aposta na recuperação de Brenner na próxima temporada
Atacante terminou a temporada com cinco gols e duas assistências em 39 jogos