O Vasco entrou com um novo pedido na Justiça para contratar um financiamento de até R$ 55 milhões junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Lamacchia, que arrematou 90% da SAF cruz-maltina. A solicitação foi protocolada nesta segunda-feira (23), na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, e tem o clube associativo como fiador e devedor solidário da operação.

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O objetivo do novo aporte é garantir recursos para o pagamento das obrigações financeiras do futebol até dezembro de 2026. A operação será realizada na modalidade DIP (Debtor-in-Possession), utilizada por empresas em recuperação judicial para obter financiamento durante o processo. A liberação dos recursos depende de autorização do juízo responsável pela recuperação judicial do Vasco.

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Caso o pedido seja aprovado, o volume de financiamentos contratados pelo clube junto à Almirante em 2026 poderá chegar a R$ 245 milhões. O montante considera o empréstimo emergencial de R$ 40 milhões, realizado em julho, o financiamento de até R$ 150 milhões autorizado em setembro e a nova operação de até R$ 55 milhões. O cálculo não inclui impostos e encargos, nem o empréstimo de R$ 80 milhões firmado com a Crefisa em 2025.

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Vasco aponta déficit de caixa e queda nas receitas

Na justificativa apresentada à Justiça, o Vasco afirma que a necessidade de um novo financiamento está relacionada ao desequilíbrio entre receitas e despesas projetado para o fim da temporada. O cenário já vinha sendo acompanhado pela diretoria desde agosto, mas as estimativas financeiras pioraram nos últimos meses.

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O 15º Relatório Mensal de Atividades (RMA), divulgado em novembro pela Administração Judicial, apontou que, mesmo com o recebimento integral dos R$ 150 milhões do financiamento anterior, o caixa da SAF teria saldo positivo de apenas R$ 500 mil em outubro. A projeção indicava um resultado negativo de R$ 32,4 milhões em novembro e um déficit de R$ 89 milhões em dezembro.

O clube também atribui parte do problema à frustração de aproximadamente R$ 23 milhões nas receitas esperadas para 2026. Entre os principais fatores estão a perda do patrocínio máster da Sportingbet, em meio às mudanças regulatórias no mercado de apostas esportivas, e a redução da arrecadação com placas publicitárias do Campeonato Brasileiro.

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Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Reprodução)

Venda da SAF ainda aguarda etapas regulatórias

O novo empréstimo também funciona como uma solução temporária para manter o fluxo financeiro do futebol enquanto a transferência definitiva do controle da SAF não é concluída.

A venda de 90% das ações para a Almirante Participações já foi homologada no processo judicial e recebeu aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral do Vasco, em outubro. No entanto, a operação ainda depende de etapas regulatórias para ser finalizada.

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Entre as pendências estão as aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Autoridade Nacional de Governança e Responsabilidade no Futebol (ANRESF), órgão ligado à CBF. Até a conclusão desse processo, o clube busca garantir recursos para cumprir seus compromissos financeiros.

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