Com surpresas, o Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-MG, em São Januário. O técnico interino, Felipe, promoveu mudanças no esquema tático e em algumas peças em campo.

As maiores modificações estão no meio-campo e ataque. A tendência é de que o Cruz-Maltino jogue no 4-4-2, com um losango formado por Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair e Philippe Coutinho. Alex Teixeira estará ao lado de Vegetti.

Já na defesa, o time permanece inalterado. A exceção é na lateral direita. Paulo Henrique volta e Puma Rodríguez fica no banco de reservas.

Escalação do Vasco para enfrentar o Atlético-MG

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Equipe que enfrenta o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação)

Vasco e Atlético-MG se enfrentam às 19h desta quarta-feira (4). A partida, que é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será em São Januário.

