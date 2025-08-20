Atacante colombiano é regularizado e já pode estrear pelo Vasco

O atacante colombiano Andrés Gómez foi regularizado e já pode fazer sua estreia pelo Vasco. O nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira (20).

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (14) para fazer exames médico e assinar com o clube. O novo camisa 11 do Cruz-Maltino, que está sem jogar desde maio, disse estar bem fisicamente. Contudo, ele revelou que está com um "incômodo no quadríceps".

— Fisicamente estou muito bem. Tenho um desconforto no quadríceps, mas não é muito. Estou muito ansioso por estar no campo jogando para dar o melhor de mim — declarou.

Apesar disso, o atleta participou do treino desta terça-feira (19) sem aparentar dificuldades e chegou a chamar a atenção dos torcedores nas redes sociais pela agilidade demonstrada.

Conheça Andrés Gómez, reforço do Vasco

No futebol francês, Gómez enfrentou algumas dificuldades para se firmar, participando de 19 partidas e marcando três gols. Apesar de ter jogado pouco, o colombiano manteve uma média impressionante de gols: um a cada 123 minutos em campo. Agora, ele busca no Cruz-Maltino a chance de recuperar o desempenho que o destacou internacionalmente e voltar a ter uma sequência de jogos.

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Andrés Gómez se destacou desde jovem, acumulando 57 partidas, 12 gols e cinco assistências pelo clube. Depois, transferiu-se para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos, onde viveu a melhor fase da carreira. Na Major League Soccer, foram 65 jogos, 15 gols e 15 assistências, um desempenho que chamou a atenção do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação da época).

Com sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque, Gómez chega para ampliar as opções ofensivas do técnico vascaíno e reforçar o setor de pontas, que tem enfrentado dificuldades de regularidade nesta temporada.