Em busca de uma difícil vaga na Libertadores, Vasco e Atlético-MG se enfrentam, nesta quarta-feira (4), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). As equipes entram em campo, às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Premiere.

Empatados em pontos, com 44 cada, Vasco e Atlético-MG precisam efetuar atuações de gala para sonhar com a classificação para os playoffs da Libertadores. O Cruz-Maltino tem a vantagem pelo número de vitórias e está na 12ª colocação, seguido pelo Galo, na 13ª posição.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Rayan, Alex Teixeira e Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Scarpa; Deyverson, Vargas e Hulk.

