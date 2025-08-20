menu hamburguer
Pênalti relâmpago em Juventude x Vasco revolta torcedores: ‘Infantil’

Equipes se enfrentam em confronto atrasado da 14ª rodada do Brasileirão

imagem cameraJuventude saiu na frente no confronto contra o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
19:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Juventude e Vasco se enfrentam, nesta quarta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Durante o primeiro minuto do confronto, o lateral Lucas Piton protagonizou um pênalti que revoltou os torcedores do clube carioca.

A jogada aconteceu aos 30 segundos de partida. Na ocasião, Reginaldo tentou realizar um cruzamento pela ponta direita, mas a tentativa foi interrompida com um toque de mão do camisa 6 do Vasco, que se encontrava aberta no lance. A arbitragem não hesitou em marcar a infração.

O meia Nenê, ex-jogador do Vasco, foi o responsável por realizar a cobrança do pênalti. Com muita categoria, o camisa 10 finalizou rasteiro no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim. Nas redes sociais, torcedores do Cruzmaltino não perdoaram o erro de Lucas Piton. Veja abaixo:

