Vasco enfrenta Atlético podendo sacramentar retorno à competição sul-americana

O Vasco reencontra o Atlético-MG na temporada podendo sacramentar o retorno a uma competição sul-americana. O Cruz-Maltino não se classifica para um torneio internacional há cinco anos. Entenda o cenário abaixo com o Lance!.

Para isso, o Vasco precisa, obrigatoriamente, vencer o Atlético-MG e torcer por ao mesmo um empate do Juventude e do Fluminense. Com isso, o Cruz-Maltino iria a 47 pontos e não seria mais alcançado pelo Alviverde, que teria 43 pontos, enquanto o Tricolor iria a 41 pontos.

A última vez que o clube da Colina Histórica marcou presença em uma competição internacional foi justamente quando participou da Sul-Americana, em 2020. Na ocasião, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Defensa y Justicia, da Argentina, nas oitavas de final.

Sonho do Vasco na Libertadores se tornou impossível

O Corinthians não pode mais ser alcançado pelo Vasco, tendo em vista que a equipe paulista chegou aos 53 pontos, após a vitória na Neo Química Arena. Por outro lado, o Cruz-Maltino ainda tem chances de atingir a mesma pontuação do Bahia.

O grande problema é que precisaria tirar 14 gols de saldo contra o Atlético-MG e Cuiabá. Isso sem contar com a torcida pelos tropeços de Cruzeiro, Vitória e Grêmio nos dois jogos que restam, além do próprio Bahia na última rodada.

Vale lembrar que o Vasco não se classifica para uma Libertadores desde 2017. Naquela oportunidade, o Cruz-Maltino carimbou uma vaga para a fase preliminar da competição ao vencer a Ponte Preta, com gols de Paulinho e Mateus Vital, em São Januário.

Felipe tem a missão de classificar o clube que o revelou para uma competição sul-americana após cinco anos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Reta final em 2024

Nesta reta final da temporada, o Vasco enfrenta o Atlético-MG na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h, em São Januário.

Já na última rodada, o Cuiabá será o adversário. O Cruz-Maltino viaja até a Arena Pantanal, onde joga contra o Auriverde às 16h de domingo (8).

