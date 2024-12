Restam apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2024 e, ao contrário de muitas edições em que a competição chegava já definida a esta altura da temporada, este ano o Brasileirão tem disputas em todas as partes da classificação. Do título ao rebaixamento, passando pela briga de Libertadores e Sul-Americana, quase todos os clubes têm algo a disputar na 37ª rodada.

continua após a publicidade

A bola rola a partir das 19h para Vasco e Atlético Mineiro, no em São Januário, jogo inaugural da super quarta de futebol na Série A. Os demais estão marcados para às 20h ou 21h30m. O confronto que abriu a rodada foi entre Corinthians e Bahia. Na noite de terça-feira, o Timão venceu o Tricolor de Aço por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, com dois gols de Memphis Depay e um de Yuri Alberto.

Na quinta-feira (5), a 37ª rodada será finalizada com as partidas Athletico-PR x RB Bragantino e Fluminense x Cuiabá.

O Lance! atualiza como ficou cada uma das brigas na classificação do Brasileirão 2024.

Brasileirão 2024 terá disputa em todos os setores da tabela na 37ª rodada. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Botafogo x Palmeiras lutam pelo título

Na penúltima rodada, apenas duas equipes chegam com chance de levantar o troféu do campeonato. Botafogo e Palmeiras duelaram na rodada anterior, que terminou com vitória alvinegra por 3 x 1.

continua após a publicidade

Agora, o Fogão depende apenas de si para levar o bicampeonato brasileiro. O time encara o Internacional no Beira-Rio. Caso vença, torcerá por um tropeço do alviverde contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, para ser campeão com uma rodada de antecedência.

Do lado palmeirense, além de vencer a Raposa, torce por uma vitória colorada para assumir a ponta da tabela. Os times empatariam com 73 pontos e o Palmeiras tomaria a liderança pelo critério de desempate de número de vitórias.

continua após a publicidade

Caso terminem empatados os dois jogos, o cenário da 38ª rodada continuaria o mesmo, com o Botafogo dependendo apenas de um empate.

Duelos pela Libertadores

Com a vitória do Corinthians sobre o Bahia por 3 a 0, o Timão está com 53 pontos, em sétimo lugar, e torce, nesta quarta-feira, por derrota do Cruzeiro, que tem 49, para o Palmeiras. Assim, garantiria a vaga na fase preliminar da Libertadores 2025. Em oitavo, com 50 pontos, o Bahia também torce contra o Cruzeiro, mas a disputa pela última vaga na Libertadores ficaria para a 38ª rodada, no domingo.

A outra equipe que briga pela vaga é o Cruzeiro. E a Raposa terá uma missão difícil esta noite, quando enfrenta o Palmeiras, no Mineirão. A partida acontecerá sem público por conta dos recentes conflitos entre as organizadas das equipes.

O Cruzeiro tem 49 pontos e quer retomar a vaga no G8 do campeonato. O time precisa ganhar para chegar aos 52 pontos e ultrapassar o Bahia.

Correndo por fora, mas ainda com chances matemáticas, Vitória e Grêmio se enfrentam em Salvador. O rubro-negro baiano tem 45 pontos e é o 10º colocado, enquanto tricolor gaúcho é o 11º com 44. O empate no duelo pode minar as chances de Libertadores, e os times tendem a confirmar uma vaga na Sul-Americana.

Bloco da Sul-Americana

As vagas para a Sul-Americana vão do 9º ao 14º colocados. Neste bloco, algumas equipes apenas cumpriram tabela na reta final e já podem olhar para 2025 contando com a competição no calendário. É o caso de Vasco e Galo, que duelam esta noite.

Com 42 pontos, Athletico-PR e Juventude ainda têm risco de rebaixamento, mas miram o objetivo positivo da competição internacional. O Furacão enfrenta o RB Bragantino, que está no Z4, e pode afundar mais a equipe paulista, caso vença - o que também garantiria sua vaga na Sul-Americana. Vale ressaltar que esse jogo será quinta-feira.

O Juventude também depende de uma vitória para se garantir e vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo no MorumBis.

Briga contra o rebaixamento

Na parte de baixo, três times protagonizam a luta desesperada contra o Z4. Além do Bragantino, que duela com o Athletico-PR, o Criciúma quer sair do 17º lugar e precisa vencer o Flamengo dentro de casa

Além da vitória, terá que esperar até amanhã e torcer por um tropeço do Fluminense, que jogará em casa contra o já rebaixado Cuiabá.

A situação de Bragantino e Criciúma é crítica, já que os dois se enfrentam na rodada final do Brasileirão. Isso significa que pelo menos um deles não somará os seis pontos e será rebaixado para a Série B. Por isso, o resultado nessa 37ª rodada terá um peso enorme para o confronto do fim de semana.

Confira todos os jogos desta quarta-feira (4) no Brasileirão

Vasco x Atlético-MG | 19h

Criciúma x Flamengo | 20h

São Paulo x Juventude | 20h

Vitória x Grêmio | 20h

Atlético-GO x Fortaleza | 21h30m

Cruzeiro x Palmeiras | 21h30m

Internacional x Botafogo | 21h30m

Confira todos os jogos de quinta-feira (5) no Brasileirão