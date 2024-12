Muito em jogo! Vidente crava resultados da penúltima rodada do Brasileirão

A penúltima rodada do Brasileirão pode definir o campeão e os rebaixados nesta quarta (4) e quinta-feira (4). Com mais de 30 mil inscritos no Youtube, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", fez a previsão de todos os jogos da 37ª rodada do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Roger Flores manda recado a Guilherme Arana após ataques: ‘Você fez isso comigo’

Segundo a previsão de Luiz Filho, a disputa pelo título do Brasileirão não acaba nesta rodada. Para o vidente, Botafogo e Palmeiras vão vencer seus jogos contra Internacional e Cruzeiro, respectivamente. O tarólogo citou que há uma pequena chance de empate nas duas partidas.

Já na parte de baixo da tabela, Luiz Filho previu que o Criciúma será derrotado pelo Flamengo. Para o confronto entre Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino, o tarólogo citou maior chance de vitória para o Furacão. Luiz Filho também projetou uma vitória do Fluminense sobre o Cuiabá e uma derrota do Juventude para o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista cita estatística ‘impressionante’ de Yuri Alberto e Depay no Corinthians

Nos outros jogos da penúltima rodada do Brasileirão, Luiz Filho apontou um resultado positivo do Vitória contra o Grêmio, um empate entre Vasco e Atlético-MG e uma vitória do Atlético-GO sobre o Fortaleza. Se as previsões do tarólogo se confirmarem, Criciúma e Red Bull Bragantino estarão rebaixados ao fim da rodada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Disputa pelas últimas vagas na Libertadores

Além da briga pelo título e contra o rebaixamento, alguns clubes ainda querem confirmar presença na próxima Libertadores via Brasileirão. Corinthians (53), Bahia (50) e Cruzeiro (49) brigam por duas vagas na Pré-Libertadores. O Alvinegro venceu o Esquadrão e pode confirmar presença no torneio caso o clube mineiro não vença o Palmeiras.

continua após a publicidade