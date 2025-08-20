Jogador do Vasco tem indisposição e está fora da partida contra o Juventude; veja a escalação

O Vasco está escalado para enfrentar o Juventude nesta noite de quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A maior surpresa foi ausência do lateral Paulo Henrique que teve uma indisposição e foi preservado. Para a partida, o treinador Fernando Diniz optou pelo retorno do centroavante e capitão Pablo Vegetti. Outra mudança na equipe é a presença de Thiago Mendes no lugar do volante Jair, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e desfalca a equipe.

Confira a escalação do Vasco

Escalação do Vasco para partida contra o Juventude (Foto: Divulgação/Vasco)

Juventude X Vasco: como chegam os times?

O Vasco chega embalado após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com a confiança em alta, o Cruz-Maltino encara o Juventude de olho em mais uma vitória, que pode consolidar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar de vez o time das últimas posições da tabela.

Coutinho comemora um dos gols pelo Vasco contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

O Juventude, por sua vez, vive situação delicada. Atualmente na 18ª colocação, o time gaúcho precisa pontuar para manter vivas as chances de deixar o Z-4 já na próxima rodada. Vindo de um empate por 2 a 2 com o Vitória, a equipe aposta no fator casa e no apoio da torcida em Caxias do Sul para reagir na competição.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Thiago Carpini terá à disposição apenas dois zagueiros: Abner e Wilker Ángel. Três defensores estão entregues ao departamento médico. Marcos Paulo trata um edema na coxa, Rodrigo Sam ainda trata um problema no adutor e Natã sofreu uma lesão muscular, de grau 3, também na coxa.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VASCO

14⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta, 20 de agosto de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Abner, Winkel Ángel, Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Nenê.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.