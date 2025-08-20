Torcedores do Vasco sentem ausência de jogador em escalação: ‘Cadê?’

O Vasco enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), fora de casa, em um jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o lateral Paulo Henrique ficará de fora do confronto, por conta de uma indisposição horas antes da partida. O fato chamou atenção dos torcedores Cruzmaltinos.

Nas redes sociais, parte da torcida do clube se mostrou preocupada com o cenário. Com a ausência do lateral, o treinador Fernando Diniz optou por começar a partida com Puma Rodriguez na lateral direita da equipe.

A escalação do Vasco completa para a partida contra o Juventude é: Léo Jardim; no gol, Puma Rodriguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; na defesa, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Coutinho; no meio, e Nuno Moreira, Rayan e Vegetti; no ataque.

Vasco x Juventude

O confronto entre as duas equipes marca um jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Na época, a partida foi adiada por conta de compromissos do Cruzmaltino com a Copa Sul-Americana.

Nesta quarta-feira (20), os clubes eliminam a pendência. O confronto é importante para as pretenções dos times no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Vasco ocupa a 16ª colocação, estando empatado em número de pontos com o Vitória, primeiro clube da zona de rebaixamento. Ambos somam 19 pontos.

Por outro lado, o Juventude é o 18º. A equipe alviverde está com 15 pontos, até o momento, e uma vitória sobre o Cruzmaltino deixaria tudo equilibrado na parte de baixo da tabela.