O retorno de David e Estrella zeraram o Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco. Com isso, todos os jogadores estão clinicamente à disposição do técnico Fernando Diniz.

Liderado por Gustavo Caldeira, o DESP coleciona números importantes ao longo dos últimos quatro anos, conforme informado pelo Lance! em maio. O núcleo não se trata apenas da medicina, mas também é interligado com diversas áreas que têm gerado frutos. Mas como funciona o setor agora sem jogadores? Como tem sido o trabalho no dia a dia? O Lance! explica abaixo.

Hoje o DESP está sem jogadores, mas futuramente poderá ter, uma vez que a demanda é grande. A carga também é alta para o atleta trabalhar no limite. O trabalho é no sentido de prevenir e minimizar os riscos.

Todos os dias os setores do DESP se reúnem para discutir o pré e pós-treino. A ideia é identificar os problemas no início para ter uma maior probabilidade de prevenir lesões.

O DESP do Vasco conta com medicina, fisioterapia, preparação física, nutrição massagem e saúde mental.

David e Estrella

David e Estrella sofreram lesões diferentes no joelho. O meia precisou de um cuidado maior, porque nasceu com esta lesão rara, que acontece com 3 a 5% da população em geral. Já o atacante sofreu uma lesão mais "comum".

Apesar da empolgação, o torcedor deve colocar o pé no freio quanto à volta da dupla aos gramados, mesmo com ambos clinicamente aptos. Isso porque há um trabalho de prevenção que envolve todo o staff do DESP para que David e Estrella não tenham mais lesões. Fisioterapia faz o pré e o pós-treino ou jogo. Preparação física para controlar carga. Saúde mental para controlar a ansiedade do retorno. Massagem para fazer o recovery. Nutrição para aumentar o índice proteico. É uma série de especificidades voltadas para a prevenção.

Os vascaínos lembram de Gabriel Dias? Pois bem, em 2023, o lateral-direito voltou a jogar pelo Vasco após um ano se recuperando de uma lesão no joelho. Com 10 minutos em campo contra o Atlético-MG, o jogador caiu e deixou o gramado chorando em razão de uma lesão muscular. No esporte de alto rendimento isso acontecer com atletas, que ficam um longo tempo parados, é comum e natural.

Vasco zerou o DESP com as voltas de David e Estrella (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Único clube com psiquiatria

O Vasco é o único clube no Brasil que conta com psiquiatria no núcleo de saúde mental. A proposta tem o Baltimore, franquia de futebol americano da NFL, como espelho. O cenário de pressão no clube não é de hoje e este cuidado com o atleta também é importante para o desempenho.

Melhorias no CT Moacyr Barbosa vão potencializar trabalho do DESP

Os jogadores se reapresentaram com novidades no CT Moacyr Barbosa. O Vasco inaugurou o "Espaço Gatorade", que se trata de uma área de hidratação pré, durante e pós-treino. Tudo no local é pensado na performance do atleta.

Além disso, há chance da área molhada ser inaugurada na próxima semana. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o espaço é um pedido do médico Gustavo Caldeira desde que chegou ao Vasco.

A área molhada é importante por inúmeros fatores, sobretudo a prevenção de lesões. Sem este espaço destinado aos jogadores, o Vasco sai perdendo tendo em vista que o rendimento no esporte é cobrado acima do 100%. O trabalho tende a ser potencializado e melhorado.