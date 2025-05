Liderado por Gustavo Caldeira, o Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco coleciona números importantes desde a chegada do médico. O profissional está no clube desde 2021 e chefia a equipe responsável por reduzir a quantidade de lesões do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A primeira medida do doutor Caldeira foi transformar o DESP numa unidade de negócios autossustentável. Foram criados controles orçamentários, de estoque e medição e discussão de indicadores chave de performance.

Com isso, o DESP se modernizou e atingiu números importantes em termos de saúde. Por exemplo: em 2024, o Vasco foi o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menos lesões. Ao todo, apenas 18 jogadores passaram pelo departamento.

continua após a publicidade

CT Mocayr Barbosa, do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)

Departamento com áreas interligadas

O DESP faz reuniões diárias pré e pós-treinos sobre os jogadores e controle de carga. Isso sem contar os encontros quinzenais para discussões sobre artigos científicos mais relevantes da literatura mundial.

Ao todo, sete áreas distintas compõem o DESP. São elas: medicina, fisioterapia, nutrição, saúde mental, fisiologia, preparação física e massoterapia.

continua após a publicidade

Qual a finalidade do DESP?

O objetivo do DESP é entregar ao técnico o maior número de jogadores em alta performance. Desta forma, o treinador fará as escolhas conforme as convicções.

Números do DESP desde a chegada de Gustavo Caldeira:

2021: Total de baixas médicas no ano: 23. Oito atletas contaminados no ano pela Covid: Lucão, Riquelme, Sarrafiore, Morato, Romulo, Vanderlei, Daniel Amorim e Léo Mattos.

2022: Total de 21 baixas médicas, duas a menos do que no ano anterior e o mesmo número de 2020 e 2019.

2023: Vasco é o segundo time da Série A com menos baixas médicas, com 23 casos clínicos, atrás apenas do Cuiabá.

2024: Vasco é o time da Série A com menos lesões no ano, com apenas 18 jogadores no DESP.