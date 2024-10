Com ‘recital de Payet’, Vasco luta por vaga na Libertadores

Copiar Link

Escrito por News Colina • Publicada em 29/10/2024 - 12:46 • São Paulo (SP)

Com emoção, o Vasco venceu o Bahia por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (28), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Os gols cruz-maltinos, em São Januário, foram marcados por Emerson Rodríguez e Payet (2), que viveu uma noite inspirada. Confira a análise do jogo de Newscolina, produtor de Vasco do Cria Lab!, hub de creators do Lance!.

Com o resultado, o Vasco subiu uma posição. Agora, é o 9ª colocado no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, oito a menos que o São Paulo (6º), o último na zona de classificação para a Libertadores.

- Resultado importantíssimo para consolidar o nosso objetivo que é alcançar vaga em uma competição sul-americana esse ano, tomara que uma Libertadores, porque temos condições disso - disse Pedro Moraes, do Newscolina.

Payet foi o destaque do jogo, com dois gols. O primeiro foi em uma cobrança de pênalti, após falta sofrida por Rayan. O segundo começou com Galdames, que ajeitou para o camisa 10. O meia conduziu e emendou um belo chute de fora da área.

- Recital de Dimitri Payet, botou a bola debaixo do braço e acabou com o jogo, com a presença dos filhos dele aqui no Rio de Janeiro acompanhando. Já deixa os filhos aqui, porque é esse o Payet que a gente quer ver - comentou Pedro.

Agora, o Vasco volta a campo para fazer seu último clássico este ano. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, às 19h30m da próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos.