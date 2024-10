Paiva justifica gols sofridos pelo Vasco diante do Bahia

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 00:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Rafael Paiva, do Vasco, não demonstrou preocupação pelos gols sofridos diante do Bahia nesta segunda-feira (28), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e viu o adversário encostar no placar, que terminou em 3 a 2. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador avaliou que o mérito é do time baiano, e não erros da equipe carioca.

➡️ Paiva exalta Payet após vitória do Vasco sobre o Bahia: ‘Privilégio’

- Passa muito pelo ímpeto do adversário. Eles começam a se atirar mais para o jogo, com mais jogadores na última linha. Passa mais por isso do que a gente não conseguir (defender). A gente teve chance de fazer um quarto gol, com Payet. A gente poderia ter controlado mais, a gente criou para isso. No final, o adversário vai para o tudo ou nada. Teve muito mérito do Bahia, mas a gente suportou bem - justificou Paiva.

Atuação do Vasco

Além disso, o técnico do Vasco elogiou a atuação do time em São Januário. Segundo ele, a equipe estava "mais leve" em relação ao jogo contra o Cuiabá, na última quinta-feira (24), e superou o "desgaste mental" que o preocupava.

- O que mais preocupava, principalmente no jogo anterior, era o desgaste mental. A gente sabia que hoje o jogo iria fluir mais. Era um adversário muito difícil, o Bahia tem a melhor posse do Brasileiro. A gente sabia que precisava pressionar, encaixar contra-ataques. A gente sabia que precisava descansar com a bola, se não a gente não ia sustentar a intensidade do jogo. Conseguimos controlar a posse e isso deu energia para atacar, ter a melhor decisão - disse o treinador.

- O time estava mais leve, inteiro, mentalmente forte. A gente fez um primeiro tempo bom, tomou gol no finalzinho. Mas hoje a gente fez um grande jogo. Quatro jogadores diferente entraram, mostraram potencial. A gente está muito feliz com o resultado - completou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco