Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 29/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória sobre o Bahia foi com emoção. Mas o Vasco comandado por Rafael Paiva deu conta do recado sem duas das principais peças: Vegetti e Hugo Moura. O time que entrou em campo colocou o Cruz-Maltino na briga pelo G-6 no Campeonato Brasileiro.

Se o Vasco sentisse a eliminação da Copa do Brasil seria compreensível, tendo em vista que o título era um dos objetivos na temporada. No entanto, a equipe mostrou o contrário contra Cuiabá e Bahia. A vaga para a Libertadores de 2025 é uma obsessão.

Para conquistar a participação na próxima edição na Libertadores, o Vasco precisa mostrar repertório até o final da temporada. Isso porque é natural o desgaste conforme o ano vai acabando.

As alternativas deram uma resposta positiva. As oportunidades para jogadores criticados e contestados como Maicon, Galdames e Rayan caiu como uma luva. Afinal, a recuperação e confiança no trabalho de atletas é uma das marcas de Rafael Paiva no Vasco.

E foi desta forma que o Vasco chegou aos 43 pontos, até então, em 2024: buscando soluções caseiras e se reinventando com o material humano que tem. A pontuação deixa o clube na 9ª posição da tabela no Brasileirão.

Vasco não disputa uma Libertadores desde 2017 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agora, o Vasco foca na preparação para enfrentar o último clássico de 2024. O Cruz-Maltino entra em campo na terça-feira (5) para encarar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos.