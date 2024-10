Paiva destaca Payet após vitória do Vasco sobre o Bahia: ‘Privilégio’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 00:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Vasco, Rafael Paiva exaltou a atuação de Dimitri Payet na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, nesta segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador afirmou que é um "privilégio" assistir o desempenho do francês, autor de dois gols em São Januário.

- É um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível. Feliz de ver isso. A gente espera atingir mais vezes com o Payet esse nível de jogo. Ele é um craque, hoje demonstrou. Uma pena, ele teve oportunidade de fazer o terceiro gol, é uma raridade no Brasil. É um jogador muito competitivo. Quer jogar, estar se esforçando para se desenvolver fisicamente. É um jogador com idade mais avançada, a gente tem que ter paciência - disse Paiva.

- Ele entrou menos no último jogo, então estava mais inteiro. A gente tem que ver jogo a jogo para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, o Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber como vai ser nos próximos dias para tentar atingir o máximo dos dois. Independentemente se vai entrar um, outro ou os dois juntos - completou o técnico do Vasco.

Como foi Vasco x Bahia?

O Vasco venceu o Bahia por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (28), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Os gols cruz-maltinos, em São Januário, foram marcados por Emerson Rodríguez e Payet (2), que viveu uma noite inspirada. Luciano Rodríguez e Ademir descontaram para o Esquadrão de Aço.