Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 01:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória sobre o Bahia colocou o Vasco ainda mais próximo do G-6, o pelotão de elite que se classifica para a Libertadores. Após o jogo, o lateral-esquerdo, Lucas Piton, revelou o pacto dentro do vestiário para o Cruz-Maltino voltar a disputar a maior competição da América do Sul. Confira no player acima.

Piton quer o Vasco na próxima edição da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Todas as respostas de Lucas Piton na zona mista do Vasco em São Januário

LIBERTADORES É O FOCO?

- Buscamos coisas maiores. Vamos buscar o maior número de pontos que pudermos. Vamos entrar em todos os jogos pensando em vitória e olhando para cima. Todo mundo acredita que é possível essa vaga (Libertadores). Vamos fazer o possível e o impossível para tentar conseguir essa vaga.

PACTO NO VESTIÁRIO PELA LIBERTADORES?

- Foi um jogo muito importante, que fomos muito bem no primeiro tempo e mantivemos a vitória no segundo. Abrimos 3 a 0. Vamos buscar o maior número de pontos no campeonato. Jogando assim ou mal, vamos buscar a vitória. O Vasco está bem e estamos trabalhando por coisas maiores. Olhar para cima e buscar coisas maiores. É possível uma Libertadores. Ou pré-Libertadores. Vamos dar o máximo.