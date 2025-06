Leandrinho não foi vendido para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e está de volta ao Vasco. No entanto, o lateral-esquerdo ainda não pôde se apresentar ao clube. Mas qual a razão? O Lance! explica abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O contrato de empréstimo com o Al-Shabab é válido até o dia 30 de junho. Com isso, o Leandrinho está vinculado ao clube árabe e ainda não pode se apresentar ao Vasco.

Se não negociado até lá, Leandrinho se apresenta normalmente ao Vasco no dia 1º de julho.

Leandrinho foi emprestado pelo Vasco no início do ano. Na negociação, o Cruz-Maltino conseguiu com que o Al-Shabab perdoasse 50% da dívida referente à contratação de Paulinho em 2023. O pagamento da segunda metade da dívida, no valor de 375 mil dólares (R$ 2,2 milhões na cotação da época) ficou para setembro deste ano.

continua após a publicidade

Relevado pelo Vasco em 2024, Leandrinho tem 23 jogos entre os profissionais. Ao todo, o lateral-esquerdo marcou dois gols e deu uma assistência em 23 jogos. Pelo Al-Shabab, o jogador esteve em campo em 11 partidas e deu apenas uma assistência.

➡️ Sondado pelo Vasco, Thiago Mendes vem de temporada em baixa no Al-Rayyan