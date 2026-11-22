AO VIVO: Acompanhe Bragantino x Vasco pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, acompanhe em tempo real
Bragantino e Vasco se enfrentam neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o Lance!, você acompanha todos os detalhes do pré-jogo, os lances em tempo real e o pós-partida. Siga abaixo:
Lance a Lance!
Bragantino x Vasco
BOLA ROLANDO!!
- TIMES NO GRAMADO!
Ambos os times já estão no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Agora momento da execução do Hino Nacional.
- PEDRO EMANUEL VALORIZA A BUSCA PELA LIBERTADORES!
— O primeiro objetivo foi conseguido, mas isso não nos retira a ambição e a vontade. Sabemos que, nos últimos 15 anos, o Vasco conseguiu estar presente na Livertadores e queremos ser parte da história, contribuindo com uma presença — afirmou técnico do Vasco antes da partida.
- WAGNER MANCINI DESTACA JOGO DE SEIS PONTOS VISANDO A LIBERTADORES!
— A gente sabe da importância que vale uma possível busca por vaga da Libertadores. É um jogo extremamente difícil, mesmo sendo em casa, porque o Vasco foi uma equipe que contratou bastante, se fortaleceu. A gente sabe que vai ter dificuldade, mas, jogando dentro de casa, vamos buscar uma vitória — declarou Mancini.
- CAPITÃO DO VASCO COM A PALAVRA!
— Estou contente, levo 3 a 4 meses na equipe. Cada dia que passa, vou me sentindo melhor, a gente vai se sentindo muito bem. Eu, no Racing, era capitão, um pouco que dessa função eu conheço. Também há grandes líderes na equipe, temos a Léo, a Puma, a Thiago, entre outros. Então tento somar, dar o melhor de mim, e trazer, do meu lado, a experiência — disse o novo capitão, Sosa, antes da iniciar a partida.
- FALA VOLPI!
— É um lugar onde a gente gosta de jogar, que o ambiente nos favorece. Só que isso também não significa um jogo fácil, sabemos da dificuldade e esperamos que, no final do jogo, hoje possamos conseguir esses três pontos — declarou o goleiro Tiago Volpi, durante entrevista pré-jogo.
- BRAGANTINO ESCALADO
- OS 11 INICIAIS DO VASCO
- MASSA BRUTA EM CASA!
- CRUZ-MALTINO JÁ NA ÁREA!
- Boa noite, pessoal! Por aqui vai começando mais um TR ao vivo do Lance de um duelo de seis pontos em busca de uma vaga na Libertadores.
Como chegam as equipes
O Red Bull Bragantino chega pressionado após perder para o Vitória na última quinta-feira (19). Com 47 pontos, a equipe ocupa a nona colocação e encara o confronto contra o Vasco como decisivo na briga por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. O time comandado por Vagner Mancini precisa conquistar os três pontos para seguir na disputa por uma posição no G-6.
Para o duelo, o treinador deve promover mudanças no meio-campo em relação à equipe que enfrentou o Vitória. A expectativa é de uma formação com Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa no setor.
O Vasco, por sua vez, vive bom momento e chega embalado por três vitórias consecutivas, contra Athletico-PR, Chapecoense e Internacional. Livre do risco de rebaixamento, o time de São Januário volta suas atenções para a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. Com 47 pontos, o Cruzmaltino ocupa a décima posição e busca um resultado positivo fora de casa para ultrapassar concorrentes na reta final do campeonato.
Ficha técnica
✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Transmissão: SporTV (TV fechada)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
🥅 Gols: -
🟨 Árbitro: -
⚽ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Rayan, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Wallace Yan e Eduardo Sasha. (Técnico: Vagner Mancini)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Bruno Duarte, Colidio e Andrés Gómez. (Técnico: Pedro Emanuel)
Mais LANCE!
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