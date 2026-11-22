A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro foi positiva para o Vasco, apesar da vitória do Santos sobre o Coritiba. Além de conquistar três pontos diante do Internacional, o Cruz-Maltino contou com as derrotas de Red Bull Bragantino e São Paulo, dois concorrentes na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Com 47 pontos, o Vasco ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, a três rodadas do fim da competição. A equipe terá a oportunidade de dar mais um passo na busca por uma vaga continental neste domingo (22), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 36ª rodada.

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E a possibilidade de terminar a rodada no G-8 existe. Para isso, o time comandado por Pedro Emanuel precisa vencer seu compromisso e torcer por um tropeço do Santos.

O que o Vasco precisa para entrar no G-8?

O primeiro passo é vencer o Red Bull Bragantino. O adversário também soma 47 pontos e ocupa a nona colocação. Como as equipes se enfrentam, uma vitória vascaína garante que o Cruz-Maltino ultrapasse o rival na classificação, chegando aos 50 pontos.

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Além disso, o Vasco precisa que o Santos seja derrotado pelo Grêmio, em confronto marcado para segunda-feira (23), às 21h, no Morumbis. Atualmente na oitava colocação, o Peixe tem 50 pontos. Em caso de derrota, permanecerá com a mesma pontuação do Vasco, mas perderá a posição por ter menos vitórias: 13 contra 14 do Cruz-Maltino.

Portanto, a combinação necessária é simples: vitória do Vasco sobre o Bragantino e derrota do Santos para o Grêmio. Se os dois resultados acontecerem, a equipe de São Januário terminará a 36ª rodada na oitava colocação.

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Vasco perdeu para o Bragantino no primeiro turno (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como as vagas na Libertadores podem aumentar?

Atualmente, o Campeonato Brasileiro distribui seis vagas para a Libertadores, mas esse número pode aumentar de acordo com os campeões das competições continentais e a classificação final do torneio nacional.

Entre os cenários que podem ampliar a zona de classificação estão o rebaixamento do Grêmio, o título do Palmeiras na Libertadores e uma eventual conquista do Atlético-MG na Sul-Americana. Cada situação pode contribuir para a redistribuição de vagas, levando a zona de classificação a alcançar até nove equipes.

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Assim, além da possibilidade de entrar no G-8 já nesta rodada, o Vasco segue atento aos resultados das competições continentais. A equipe ainda tem três partidas para buscar uma posição melhor e aumentar as chances de disputar a principal competição de clubes da América do Sul em 2027.

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