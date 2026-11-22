Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Red Bull Bragantino x Vasco: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
A bola volta a rolar no Brasileirão 2026. O Red Bull Bragantino recebe o Vasco neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores, as equipes chegam empatadas com 47 pontos. O Massa Bruta ocupa a nona colocação, enquanto o Cruzmaltino aparece em décimo. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Red Bull Bragantino chega pressionado após perder para o Vitória na última quinta-feira (19). Com 47 pontos, a equipe ocupa a nona colocação e encara o confronto contra o Vasco como decisivo na briga por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. O time comandado por Vagner Mancini precisa conquistar os três pontos para seguir na disputa por uma posição no G-6.
Para o duelo, o treinador deve promover mudanças no meio-campo em relação à equipe que enfrentou o Vitória. A expectativa é de uma formação com Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa no setor.
O Vasco, por sua vez, vive bom momento e chega embalado por três vitórias consecutivas, contra Athletico-PR, Chapecoense e Internacional. Livre do risco de rebaixamento, o time de São Januário volta suas atenções para a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. Com 47 pontos, o Cruzmaltino ocupa a décima posição e busca um resultado positivo fora de casa para ultrapassar concorrentes na reta final do campeonato.
A equipe comandada por Fernando Diniz tenta manter a sequência de bons resultados e conquistar mais uma vitória longe de São Januário para seguir na briga por uma vaga continental.
Ficha técnica
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- 📺 Transmissão: SporTV (TV fechada)
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini): Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Wallace Yan e Eduardo Sasha.
Vasco (Técnico: Fernando Diniz): Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Bruno Duarte, Colidio e Andrés Gómez.
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