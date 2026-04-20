Incansável e decisivo: Andrés Gómez vira protagonista no Vasco em 2026

Autor do gol da virada na vitória do Vasco sobre o São Paulo no último sábado (18), o atacante colombiano Andrés Gómez vem se consolidando como um dos principais nomes do Cruz-Maltino na temporada de 2026. Em um elenco que perdeu referências técnicas ao longo do ano, como as saídas de Philippe Coutinho, Vegetti e Rayan, o jogador passou a assumir maior responsabilidade ofensiva e se tornou peça central no esquema da equipe.

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Andrés já havia se consolidado como titular ainda na reta final da temporada passada e manteve esse status em 2026. O atacante ganhou ainda mais protagonismo dentro da equipe não só pela entrega física, mas também pela capacidade de desequilibrar no um contra um e participar constantemente das ações ofensivas. O treinador, por sua vez, segue cobrando evolução na tomada de decisão, especialmente no último terço do campo, mas reforça que o processo de desenvolvimento é contínuo dentro do trabalho diário.

— O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é pra eles terem tranquilidade para tomar a melhor decisão. O desespero próximo da área é sempre do adversário. Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigir eles. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%.

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Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Além da força física e da velocidade, o atacante também tem chamado atenção pelo volume de jogo e pela intensidade sem bola. Após a final da Copa do Brasil do ano anterior, jogadores do Corinthians já haviam elogiado o condicionamento do atleta. Em entrevista ao Podcast Podpah, Raniele chegou a destacar a dificuldade de acompanhar seu ritmo, enquanto Hugo Souza ressaltou a insistência de Gómez mesmo nos minutos finais de partida.

— Andrés Gómez, com todo respeito, vai para a p*** que pariu. Você corre, hein. Não para de correr. Eu abafadinho já e pensava: esse maluco não vai parar de correr não? Não cansa — brincou Raniele.

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— Ele correndo horrores aos 94 minutos. Não era possível que ele não ia parar de correr — completou Hugo Souza.

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Números de Andrés Gómez pelo Vasco em 2026

21 jogos (19 como titular) 3 gols 3 assistências 6 participações diretas em gols (2º do elenco - apenas Puma Rodríguez tem mais: sete participações) 1.697 minutos em campo (3º jogador mais utilizado do elenco) 27 passes decisivos (1,3 por jogo) 3,2 finalizações por jogo (0,9 no gol) 3,3 dribles certos por jogo (49% de eficiência) 77,1 metros de progressão com bola por jogo Participação direta em gol a cada 284 minutos

Com presença constante no ataque e alta intensidade física, Andrés Gómez se firma como uma das principais peças do Vasco em 2026 — ainda em processo de evolução técnica, mas já com papel decisivo na criação ofensiva da equipe.

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