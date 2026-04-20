Incansável e decisivo: Andrés Gómez vira protagonista no Vasco em 2026
Atacante colombiano vira peça-chave do Cruz-Maltino na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Autor do gol da virada na vitória do Vasco sobre o São Paulo no último sábado (18), o atacante colombiano Andrés Gómez vem se consolidando como um dos principais nomes do Cruz-Maltino na temporada de 2026. Em um elenco que perdeu referências técnicas ao longo do ano, como as saídas de Philippe Coutinho, Vegetti e Rayan, o jogador passou a assumir maior responsabilidade ofensiva e se tornou peça central no esquema da equipe.
Roger Machado se posiciona após derrota do São Paulo contra o Vasco: ‘Lamento muito’
São Paulo
Paulo Henrique minimiza lesão e celebra reação do Vasco após vitória sobre o São Paulo
Vasco
Do controle ao colapso: como o São Paulo cedeu a virada ao Vasco
São Paulo
➡️ Entre viagens e desgaste, Vasco define estratégia para estreia na Copa do Brasil
Andrés já havia se consolidado como titular ainda na reta final da temporada passada e manteve esse status em 2026. O atacante ganhou ainda mais protagonismo dentro da equipe não só pela entrega física, mas também pela capacidade de desequilibrar no um contra um e participar constantemente das ações ofensivas. O treinador, por sua vez, segue cobrando evolução na tomada de decisão, especialmente no último terço do campo, mas reforça que o processo de desenvolvimento é contínuo dentro do trabalho diário.
— O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é pra eles terem tranquilidade para tomar a melhor decisão. O desespero próximo da área é sempre do adversário. Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigir eles. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Vasco tem aproveitamento de G-4 no Brasileirão desde chegada de Renato Gaúcho
Além da força física e da velocidade, o atacante também tem chamado atenção pelo volume de jogo e pela intensidade sem bola. Após a final da Copa do Brasil do ano anterior, jogadores do Corinthians já haviam elogiado o condicionamento do atleta. Em entrevista ao Podcast Podpah, Raniele chegou a destacar a dificuldade de acompanhar seu ritmo, enquanto Hugo Souza ressaltou a insistência de Gómez mesmo nos minutos finais de partida.
— Andrés Gómez, com todo respeito, vai para a p*** que pariu. Você corre, hein. Não para de correr. Eu abafadinho já e pensava: esse maluco não vai parar de correr não? Não cansa — brincou Raniele.
— Ele correndo horrores aos 94 minutos. Não era possível que ele não ia parar de correr — completou Hugo Souza.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Números de Andrés Gómez pelo Vasco em 2026
- 21 jogos (19 como titular)
- 3 gols
- 3 assistências
- 6 participações diretas em gols (2º do elenco - apenas Puma Rodríguez tem mais: sete participações)
- 1.697 minutos em campo (3º jogador mais utilizado do elenco)
- 27 passes decisivos (1,3 por jogo)
- 3,2 finalizações por jogo (0,9 no gol)
- 3,3 dribles certos por jogo (49% de eficiência)
- 77,1 metros de progressão com bola por jogo
- Participação direta em gol a cada 284 minutos
Com presença constante no ataque e alta intensidade física, Andrés Gómez se firma como uma das principais peças do Vasco em 2026 — ainda em processo de evolução técnica, mas já com papel decisivo na criação ofensiva da equipe.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias