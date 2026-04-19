Entre viagens e desgaste, Vasco define estratégia para estreia na Copa do Brasil

O Vasco segue com planejamento claro para a temporada 2026, com foco principal no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a equipe se prepara para estrear na Copa do Brasil nesta terça-feira (21), diante do Paysandu, em Belém, ainda com incertezas sobre a escalação.

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A princípio, o grupo considerado titular deve viajar, mas a presença de alguns jogadores dependerá das avaliações médicas realizadas entre domingo (19) e segunda-feira (20). O desgaste físico e a maratona de jogos têm sido fatores determinantes nas escolhas da comissão técnica.

Após a vitória sobre o São Paulo no último sábado (18), o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a situação do elenco e não descartou mudanças:

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— Quanto a Belém (jogo contra o Paysandu), o grupo todo vai viajar. Quem tiver condições vai viajar. Tem a revisão médica amanhã (domingo) e segunda-feira (20). Hoje o PH saiu com dor no joelho, temos que esperar 24 horas.

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O treinador fez questão de destacar que não trabalha com uma divisão fixa entre titulares e reservas, reforçando a necessidade de todos estarem preparados:

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— Então não tem essa de time A, time B. O cara está no Vasco, ele tem que ter condições de jogar. Não importa a competição, ele tem que estar pronto. E hoje foi mais uma prova disso, que eu sempre peço para eles, treinem forte para jogarem forte. Hoje o time jogou bem, correu e quem entrou, entrou bem. É isso que a gente quer.

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Time do Vasco perfilado (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Renato também chamou atenção para a sequência intensa de compromissos e viagens, que exige uma gestão cuidadosa do elenco:

— Até porque amanhã de manhã já tem treino de novo, segunda-feira tem viagem para Belém, uma viagem longa de novo, e uma outra competição na próxima terça-feira. O que eu falei lá para o torcedor, eu repito. Não adianta querer botar sempre os mesmos jogadores em campo. Não vai aguentar, vai estourar, vai machucar, e o time não vai correr direito.

Com o elenco sendo reavaliado e a prioridade mantida no Brasileirão, o Vasco deve adotar uma estratégia equilibrada para o confronto em Belém, buscando avançar na Copa do Brasil sem comprometer o desempenho ao longo da temporada.

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