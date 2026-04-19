Vasco tem aproveitamento de G-4 no Brasileirão desde chegada de Renato Gaúcho
Apenas Flamengo e Palmeiras tem números melhores no periódo
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Apesar da oscilação recente e das dificuldades para transformar boas vantagens em vitórias, o Vasco apresenta números consistentes no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Renato Gaúcho, na quinta rodada. Em oito partidas sob o comando do treinador, o Cruz-Maltino sofreu apenas uma derrota, somando quatro vitórias, três empates e 15 pontos conquistados em 24 possíveis.
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Considerando apenas esse recorte, o desempenho colocaria o Vasco na terceira posição do Brasileirão, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. O aproveitamento de 63,5% é compatível com campanha de G-4 e reforça a evolução da equipe desde a mudança no comando técnico.
Os números ganham ainda mais relevância quando projetados para toda a competição. Mantido esse rendimento ao longo das 38 rodadas, o Vasco terminaria o campeonato com 71 pontos — pontuação historicamente suficiente para garantir vaga direta na Libertadores e, em algumas temporadas, até brigar pelo título.
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Mesmo com tropeços recentes, o desempenho estatístico sustenta a percepção de crescimento do time sob Renato Gaúcho. Em meio à busca por maior regularidade para converter atuações em resultados, o Vasco encontra nos números um indicativo de que está no caminho para disputar a parte de cima da tabela.
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