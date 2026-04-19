Paulo Henrique minimiza lesão e celebra reação do Vasco após vitória sobre o São Paulo

Substituído no intervalo da vitória de virada do Vasco sobre o São Paulo, o lateral-direito Paulo Henrique revelou preocupação com dores no joelho após uma pancada sofrida ainda no primeiro tempo, em disputa com o atacante Lucca, do São Paulo. Apesar do incômodo, o jogador adotou tom otimista e afirmou acreditar que não se trata de um problema grave, projetando condições de estar em campo na terça-feira (21), no próximo compromisso do Cruz-Maltino pela Copa do Brasil.

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- Acabei tomando uma pancada na reta final do primeiro tempo. O Lucca deu um chute no meu joelho, ele virou um pouco para dentro. Ficou incomodando, meio estranho. No intervalo, eu e o Renato optamos por sair porque não sabia o que tinha acontecido de fato. Agora está incomodando um pouquinho, mas espero em Deus que não seja nada sério e que eu possa estar em campo na terça - afirmou o lateral.

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Além de comentar a situação física, Paulo Henrique destacou o peso do resultado para o momento do Vasco. O jogador ressaltou que a equipe vinha acumulando boas atuações, mas desperdiçando pontos por falhas pontuais, e valorizou a capacidade do time de reagir, virar o placar e, desta vez, sustentar a vantagem até o fim.

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- Muito importante voltar a vencer. Vínhamos performando e deixando alguns pontos para trás por erros bobos. Hoje fomos felizes em poder virar o jogo e sustentar o resultado, que é coisa que não vínhamos fazendo. Estou muito feliz por essa vitória e por somar mais três pontos em casa - completou.

Paulo Henrique na partida entre Vasco e São Paulo (Foto: Andre Mourao/AGIF/Folhapress)

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O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Paysandu, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil.

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