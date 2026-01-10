Inter anuncia acordo com meia Paulinho de Paula, ex-Vasco
Jogador é o primeiro reforço do Inter para a temporada
O Inter anunciou a primeira contratação para o elenco de 2026: o meia Paulinho de Paula. O clube emitiu uma nota oficial informando o acordo com o jogador, que chegará sem custos após não renovar com o Vasco e ficar livre no mercado.
Paulinho desembarcou em Porto Alegre na última sexta-feira para os exames médicos e fim dos trâmites jurídicos. O clube, inclusive, anunciou o acerto com tais pendências. Ele é o primeiro reforço do Inter para a temporada.
O clube já havia feito algumas mudanças internas, até mesmo no comando com a chegada de Paulo Pezzolano, anunciado em dezembro. No entanto, nenhum jogador tinha sido confirmado.
O meia se junta ao elenco após um ano de 2025 complicado ao clube, que lutou contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Além do Gauchão, que começa neste sábado, Paulinho de Paula ajudará o Inter também no Brasileirão e Copa do Brasil.
Há a expectativa que o jogador faça sua estreia no dia 15 de janeiro, às 19h (de Brasília), contra o Monsoon, no Estadual. No dia 25, Inter e Grêmio protagonizam o primeiro Gre-Nal da temporada.
Em sua carreira, o meio-campista tem passagens pelo futebol saudita e pelo Vasco. No time carioca, jogou 52 partidas, marcou dois gols e distribuiu 3 assistências.
Veja o comunicado do Inter
O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Paulinho Paula. O jogador desembarcará em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (9) para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluídas essas etapas, o atleta será oficializado como reforço do Clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob comando do treinador Paulo Pezzolano.
Passagem de Paulinho pelo Vasco
Em 2023, Paulinho teve um papel fundamental na equipe comandada por Ramón Díaz: garantiu a permanência do Vasco na Série A do Brasileirão no último jogo. O meia marcou no jogo contra o Bragantino e conseguiu ajudar o time na luta contra o rebaixamento.
No entanto, sofreu grave lesão no início de 2024 com a ruptura dos ligamentos do joelho, em uma partida no Cariocão, e ficou afastado durante toda a temporada, retornando apenas na última rodada do Brasileirão.
Já no ano passado, sob comando de Fábio Carille, Paulinho estava entre os titulares da equipe. No entanto, com a chegada de Fernando Diniz, o meia perdeu espaço e foi pouco utilizado pelo técnico. Em 2027, fez 27 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Ao todo, pelo Vasco, foram 52 jogos, com dois gols e três assistências.
