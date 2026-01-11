Leandro Ávila celebra fase dos clubes do Rio e aponta favorito ao Cariocão: 'Nem sempre'

Conteúdo Especial

Leandro Ávila tem uma história que poucos jogadores podem contar: nascido em Porto Alegre, o ex-meio-campista passou pelos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador falou sobre o momento das equipes do futebol carioca e apontou quem é o favorito para levar o título de campeão estadual.

Revelado pelo Vasco em 1992, Leandro Ávila jogava como camisa 10 nas categorias de base, mas virou volante no Cruz-Maltino. Na sequência da carreira, o ex-jogador passou também por Botafogo, Flamengo e Fluminense na Cidade Maravilhosa.

- A sensação de ter jogado nos quatro grandes é a melhor possível. Foi uma coisa que eu não planejei, mas acabou acontecendo. Quis o acaso que eu passasse por esses quatro clubes, onde tive um aprendizado muito grande. Somou muito na minha carreira, cada clube que passei aqui no Rio, porque eu não sabia como eu seria recebido no clube rival. Às vezes, na rua, o pessoal mais velho ainda relembra aquela época. Para mim, é muito gratificante, muito prazeroso - declarou Leandro Ávila, em entrevista ao Lance!.

Passagens marcantes de Leandro Ávila

Com o feito de ter jogado nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Leandro Ávila não apontou um que o marcou mais. Ainda assim, o ex-jogador exaltou suas passagens por Vasco, Botafogo e Flamengo, onde conseguiu ser campeão.

- Eu tive uma passagem muito boa por três clubes aqui do Rio e isso acabou me marcando. Primeiramente, onde eu subi, no Vasco, teve um tricampeonato estadual, 92, 93 e 94. Depois, eu fui emprestado ao Botafogo e tive um título de campeão brasileiro. No Flamengo, teve outro tricampeonato estadual de 99, 2000, 2001, a Copa Mercosul e também a Copa dos Campeões. Então guardo com muito carinho esses três clubes, até hoje torço por eles. Infelizmente o Fluminense na época estava em uma fase muito ruim, inclusive financeiramente, então acabou que tenho essa afinidade maior aí com Vasco, Botafogo e Flamengo - declarou Leandro ávila, em entrevista ao Lance!.

Momento dos clubes do Rio de Janeiro e favorito ao Campeonato Carioca

Os três últimos campeões da Libertadores foram clubes do Rio de Janeiro: Fluminense em 2023, Botafogo em 2024 e Flamengo em 2025. Leandro Ávila exaltou o momento das equipes da cidade que mais marcou sua carreira.

- Os clubes aqui no Rio melhoraram bastante comparado a dez anos atrás, que os clubes não conseguiam engrenar no brasileiro, uma ou outra vez, esporadicamente, ganhavam alguma coisa, mas era muito difícil. Hoje em dia, você vê os clubes do Rio conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando a Libertadores, jogando o Mundial de clubes, isso é muito importante para o futebol carioca, e a torcida responde também. Há quantos anos já, o torcedor voltando a campo, enchendo o Maracanã, enchendo o São Januário, o Engenhão, isso é muito bacana de ver. Acho que isso prova que o futebol carioca deu uma melhorada, e tem muito para melhorar ainda, à medida que os clubes foram se organizando, foram virando SAF, e isso vai engrandecer mais o futebol carioca ainda - explicou o ex-jogador.

O melhor momento dos quatro grandes é o do Flamengo. O Rubro-Negro terminou 2025 como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Para Leandro Ávila, o time de Filipe Luís chega como favorito no Cariocão, mas isso não garante o título estadual.

- Nem sempre quem está melhor ganha, né? O Campeonato começa muitas vezes com os reservas, e aí vai ganhando corpo. É um Campeonato curto, e clássico é clássico. Quando se trata de dois clubes grandes jogando, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas devido ao investimento que o Flamengo tem feito, e é visível isso, durante qualquer Campeonato que o Flamengo disputa, tem demonstrado que tem uma superioridade, está um degrau acima dos outros. Então eu acho que o Flamengo tem aí o favoritismo para vencer o estadual também - concluiu Leandro Ávila, em entrevista ao Lance!.

Pós carreira de Leandro Ávila

Após encerrar a carreira em 2004, devido a uma lesão crônica no joelho, Leandro Ávila migrou para o comando técnico e, depois, para o mundo dos negócios.

Desde então, tornou-se dono de um restaurante de fast-food em shopping na zona oeste do Rio, além de seguir presente no futebol por meio de participações em jogos beneficentes, amistosos e partidas de showbol. Em 2026, reforça a imagem de atleta que encontrou um novo caminho nos negócios, sem se afastar totalmente do esporte.