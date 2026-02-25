Veja o resultado das escolas de samba ligadas às torcidas de Flamengo e Vasco

A Superliga Carnavalesca divulgou os resultados de três divisões do Carnaval do Rio de Janeiro nesta terça-feira (24). Nenhuma das agremiações vinculadas a torcidas organizadas do Flamengo conseguiu pontuação para subir de divisão. A União Cruzmaltina também não conseguiu acesso.

As três escolas ligadas à torcida do Flamengo ficaram fora da zona de classificação em suas respectivas séries. A divulgação abrangeu as três últimas entre cinco divisões da competição carnavalesca carioca.

A Flamanguaça somou 268,2 pontos na Série Prata e terminou na sétima colocação entre 29 participantes da divisão. A Acadêmicos de Santa Cruz garantiu o acesso à Série Ouro com 268,9 pontos. A diferença entre a escola campeã e a agremiação ligada a torcida do Flamengo foi de apenas 0,7 ponto.

A Imperadores Rubro-negros registrou 266,5 pontos na Série Bronze e ficou na quarta posição entre dez agremiações que desfilaram no sábado (21). Na mesma divisão, a União Cruzmaltina terminou na 7ª posição dentre as escolas que se apresentaram na sexta (20), com 266,3 pontos.

A Raça Rubro-Negra obteve 175,8 pontos no Grupo de Avaliação. A escola terminou na 11ª posição entre 14 participantes da divisão e não conquistou o acesso para a Série Bronze.

A escola de samba ligada a torcidas de clubes cariocas de melhor desempenho no Carnaval é a Botafogo Samba Clube, que está na Série Ouro e desfila na Marquês de Sapucaí.