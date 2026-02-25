Vampeta 'dá conselho' para Pedrinho em busca de substituto de Diniz: 'Liga'

O ex-jogador Vampeta brincou ao dar um conselho para Pedrinho, atual presidente do Vasco, na busca por um substituto para o treinador Fernando Diniz. O treinador foi recém-demitido do cargo após sequência ruim de resultados em 2026.

Durante o programa "Bate-Pronto", da última terça-feira (25), o atual comentarista falou para Pedrinho ligar para Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e pedir a contratação de Juan Pablo Vojvoda. O argentino vive momento instável no comando do Peixe.

— Se eu sou o Pedrinho, ligo para o presidente do Santos e falo: 'Fica com o Diniz e me manda o Vojvoda'. Mas não sabe se os empresários vão querer, liga e fala que o salário fica tudo igual. Podia ter essa troca — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Vocês acham que o Vojvoda não seria bem-vindo no Vasco? E o Diniz, que conhece o Gabigol e Neymar, gosta de time aí. Ia ser legal se tivesse esse contato. Mando o meu, você manda o teu — concluiu.

Vasco busca novo treinador

O Vasco busca um novo treinador no mercado após a demissão de Fernando Diniz. A diretoria trabalha com senso de urgência, mas também com cautela. A ideia é encontrar um nome que se encaixe no perfil do elenco atual, já que o novo comandante não poderá promover grandes mudanças nesta janela de transferências. O clube entende que a escolha precisa ser assertiva para evitar nova troca em curto prazo e dar estabilidade ao departamento de futebol.

Desde que assumiu a SAF, em junho de 2024, o presidente Pedrinho já conviveu com diferentes perfis no comando técnico. O português Álvaro Pacheco, que já estava no clube e não foi uma escolha do presidente, foi demitido após quatro jogos, dando lugar ao interino Rafael Paiva, que permaneceu até o fim da temporada.

Em 2025, o clube apostou em Fábio Carille, de estilo mais defensivo, antes de contratar Fernando Diniz, conhecido pela proposta de posse de bola e construção apoiada desde a defesa. Agora, o Vasco busca manter o estilo propositivo e procura um técnico que seja compatível às peças à disposição no elenco atual.

