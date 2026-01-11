Ex-joia do Vasco vai disputar a Kings League
Matheus Índio vai defender o Dibrados FC na competição
Ex-promessa do Vasco e da Seleção Brasileira, o meia Matheus Índio, de 29 anos, é o novo reforço do Dibrados FC para a disputa da Kings League Brasil. A equipe pertence ao streamer Allan "Estagiário" e ao influenciador digital Lucas Tylty, e será uma das participantes da edição nacional do torneio de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento.
Cria de São Januário, Matheus Índio chegou ao Vasco aos 11 anos e se destacou nas categorias de base. Pela Seleção Brasileira Sub-17, conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo. Em 2013, foi um dos principais nomes do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, ainda na base, chegou a passar uma semana treinando com o Arsenal, da Inglaterra, quando tinha apenas 16 anos.
Apesar da projeção inicial, a carreira do meia não se consolidou no futebol profissional de alto nível. No Vasco, teve poucas oportunidades na equipe principal e acabou buscando espaço fora do país. Em Portugal, atuou por Estoril e Boavista, antes de retornar ao Brasil, onde defendeu clubes de divisões inferiores, como Ipatinga e Botafogo-SP.
Nos últimos anos, Índio voltou a atuar no exterior. Sua última experiência profissional foi pelo Flamurtari Vlorë, da Albânia, na temporada 2023/2024. Agora, o ex-vascaíno inicia um novo capítulo da carreira na Kings League, competição que tem atraído ex-jogadores profissionais e nomes conhecidos do futebol brasileiro.
