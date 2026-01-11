menu hamburguer
Ex-joia do Vasco vai disputar a Kings League

Matheus Índio vai defender o Dibrados FC na competição

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
15:25
Matheus Índio deixou o Vasco e foi cedido ao Estoril (POR) até o meio de 2017
imagem cameraMatheus Índio em campo pelo Vasco em partida contra o Flamengo (Fotos: Carlos Gregório Jr./vasco.com.br)
Ex-promessa do Vasco e da Seleção Brasileira, o meia Matheus Índio, de 29 anos, é o novo reforço do Dibrados FC para a disputa da Kings League Brasil. A equipe pertence ao streamer Allan "Estagiário" e ao influenciador digital Lucas Tylty, e será uma das participantes da edição nacional do torneio de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento.

Cria de São Januário, Matheus Índio chegou ao Vasco aos 11 anos e se destacou nas categorias de base. Pela Seleção Brasileira Sub-17, conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria e disputou a Copa do Mundo. Em 2013, foi um dos principais nomes do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, ainda na base, chegou a passar uma semana treinando com o Arsenal, da Inglaterra, quando tinha apenas 16 anos.

Apesar da projeção inicial, a carreira do meia não se consolidou no futebol profissional de alto nível. No Vasco, teve poucas oportunidades na equipe principal e acabou buscando espaço fora do país. Em Portugal, atuou por Estoril e Boavista, antes de retornar ao Brasil, onde defendeu clubes de divisões inferiores, como Ipatinga e Botafogo-SP.

Matheus Índio - Vitória de Guimarães
Matheus Índio em sua apresentação no Vitória de Guimarães (Foto: Divulgação / Vitória de Guimarães)

Nos últimos anos, Índio voltou a atuar no exterior. Sua última experiência profissional foi pelo Flamurtari Vlorë, da Albânia, na temporada 2023/2024. Agora, o ex-vascaíno inicia um novo capítulo da carreira na Kings League, competição que tem atraído ex-jogadores profissionais e nomes conhecidos do futebol brasileiro.

