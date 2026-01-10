Saldivia chega ao Rio para assinar com o Vasco e revela personalidade: 'Tenho atitude'
Atleta vai assinar por três anos e com possibilidade de prorrogar por mais um
O zagueiro Alan Saldivia chegou ao Rio de Janeiro no fim da noite desta sexta-feira (9), no Aeroporto Internacional do Galeão, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. O uruguaio, de 23 anos, pertence ao Colo-Colo e será o segundo reforço do clube nesta janela de transferências.
A negociação prevê a compra em definitivo de 55% dos direitos econômicos do atleta. Saldivia vai firmar vínculo de três anos, com opção de renovação por mais uma temporada, e o Vasco ainda poderá adquirir uma nova porcentagem dos direitos no futuro, conforme previsto em contrato.
Em sua chegada, o defensor destacou o estilo de jogo e a postura em campo.
- Gosto de jogar forte. Me caracteriza muito. Nos duelos aéreos, no chão. Tenho atitude e isso me representa. É a parte mais forte que tenho e creio que é o que me define - afirmou o uruguaio, que também ressaltou a entrega como marca principal.
Saldivia revelou ainda contato com Fernando Diniz e demonstrou entusiasmo com o novo desafio.
- O Diniz se comunicou comigo. Estou muito feliz com o que ele achou de mim e quero chegar ao melhor nível para ajudar. Estou contente de estar no Vasco. Fiquem tranquilos que sempre vou deixar tudo no campo - disse o zagueiro, que já havia sido elogiado pelo treinador no ano passado, quando o clube tentou contratá-lo sem sucesso.
