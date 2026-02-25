Novo treinador do Vasco terá que resolver problema crônico da equipe de Diniz

O novo treinador do Vasco terá uma missão clara logo ao assumir o comando da equipe: corrigir um problema que se tornou recorrente na temporada — a vulnerabilidade na bola áerea. O clube demitiu Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense no último domingo (22), e o sucessor terá a missão de ajustar um dos principais pontos fracos do time em 2026.

continua após a publicidade

O calcanhar de Aquiles da defesa do Vasco

Nos primeiros 11 jogos da temporada, o Vasco sofreu nove gols — e cinco deles tiveram origem direta em cruzamentos para a área. As falhas aconteceram nas partidas contra Bahia, no primeiro gol do Mirassol, diante do Flamengo, no segundo gol do Maricá e, mais recentemente, no último domingo, contra o Fluminense.

A repetição do problema evidencia falhas tanto na marcação individual quanto no posicionamento coletivo — algo que o próprio Diniz reconheceu publicamente após a derrota para o Bahia, pela terceira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Na ocasião, após jogada ensaiada em escanteio, Everton Ribeiro cruzou com precisão para Juba finalizar sozinho dentro da área e marcar o gol da vitória. O treinador explicou:

- Geralmente alguém falha na marcação individual e hoje foi uma falha de posicionamento. Ficou um vazio ali. Eles atraíram a gente para dentro da pequena área e a gente foi. Tinha que ter pelo menos um jogador naquela zona onde a bola entrou.

continua após a publicidade

Técnico do Vasco, Fernando Diniz concede entrevista coletiva após derrota para o Bahia (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Os gols sofridos em após cruzamentos

🔹 Mirassol 2 x 1 Vasco

Após abrir o placar com um gol de Coutinho, o Vasco cedeu o empate em lance aéreo. O Mirassol levantou a bola na área, Renato Marques escorou para o meio da pequena área e, na tentativa de cortar, Cuesta acabou marcando contra.

➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz

🔹 Vasco 0 x 1 Bahia

Em escanteio pelo lado direito, Éverton Ribeiro bateu para entrada da área e encontrou Luciano Juba sozinho por lá para finalizar no canto de Léo Jardim. Todos jogadores do sistema defensivo do Vasco ficaram dentro da pequena área, o que deu liberdade para Juba.

➡️ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🔹 Flamengo 1 x 0 Vasco

No clássico contra o Flamengo, o gol nasceu de um levantamento de Léo Pereira na área. Após corte parcial de Piton, a bola sobrou para Carrascal finalizar de primeira e garantir a vitória rubro-negra.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔹 Vasco 4 x 2 Maricá

O primeiro gol sofrido de escanteio na temporada veio no Campeonato Carioca. Marcelo subiu livre próximo à marca do pênalti para marcar. A marcação falhou no acompanhamento, e Cuesta estava alguns passos à frente da jogada no momento decisivo.

🔹 Vasco 0 x 1 Fluminense

Mesmo com todos os jogadores de linha posicionados dentro da área, o Vasco voltou a sofrer em escanteio. Na cobrança de Renê, Bernal subiu sozinho e ajeitou para Serna marcar o gol da vitória tricolor.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.