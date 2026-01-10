menu hamburguer
Vasco

Vasco divulga informações de ingressos para duelo contra o Maricá pela estreia do Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
17:21
JP - Vasco
imagem cameraJP em treino da pré-temporada do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco divulgou as informações completas sobre a venda de ingressos para o confronto diante do Maricá, válido pelo Campeonato Carioca de 2026. A partida será realizada no dia 15 de janeiro, às 21h30, em São Januário. A comercialização das entradas começou nesta quinta-feira (9), com prioridade para os sócios-torcedores, seguindo um cronograma escalonado por planos.

continua após a publicidade

Informações da partida entre Vasco x Maricá

  • Data: 15/1/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário

Planos e Valores por Setor

Arquibancada

  • Gigante ★★★★★ – R$ 15,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 18,00
  • Gigante ★★★ – R$ 21,00
  • Gigante ★★ – R$ 24,00
  • Estatutário – R$ 30,00
  • Norte a Sul – R$ 30,00
  • Camisas Negras – R$ 42,00

Setor VIP

  • Gigante ★★★★★ – R$ 20,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 24,00
  • Gigante ★★★ – R$ 28,00
  • Gigante ★★ – R$ 32,00
  • Estatutário – R$ 40,00
  • Norte a Sul – R$ 40,00
  • Camisas Negras – R$ 56,00

Setor Social

  • Gigante ★★★★★ – R$ 25,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 30,00
  • Gigante ★★★ – R$ 35,00
  • Gigante ★★ – R$ 40,00
  • Estatutário – R$ 50,00
  • Norte a Sul – R$ 50,00
  • Camisas Negras – R$ 70,00

💰 Valores – Inteira e Meia

  • Arquibancada: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00
  • VIP: R$ 80,00 / Meia R$ 40,00
  • Social: R$ 100,00 / Meia R$ 50,00
  • Visitante: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00

⏰ Programação de Vendas e Resgates

  • Sócios (online): 09/01 às 13h
  • Público Geral e Visitante: 09/01 às 19h
  • Resgate de Gratuidades:
  • 12/01 às 10h até 13/01 às 17h

*Encerramento das vendas: 15/01 às 22h15

Jogadores do Vasco na pré-temporada
Jogadores do Vasco na pré-temporada (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

🕒 Ondas de Compra

  • Estatutários e Dinamite Eterno: 09/01 às 13h
  • Gigante ★★★★★: 09/01 às 14h
  • Gigante ★★★★: 09/01 às 15h
  • Gigante ★★★: 09/01 às 16h
  • Norte a Sul e Gigante ★★: 09/01 às 17h
  • Camisas Negras / Coração Infantil: 09/01 às 18h
  • Público Geral / Visitante: 09/01 às 19h
  • Gratuidade: 12/01 às 10h

🌐 Onde Comprar

  • Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos
  • Sócio Estatutário: sociovasco.com.br
  • Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

📲 Cadastro Facial – Passo a Passo

  • Acesse sociogigante.com.br e faça login
  • Clique em "Biometria" na área logada
  • Realize a captura facial pelo sistema
  • Confira a prévia da imagem
  • Envie o documento de identificação
  • Aguarde a análise e aprovação via e-mail

*O cadastro facial poderá ser feito até às 22h15 do dia da partida.

