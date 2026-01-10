Vasco divulga informações de ingressos para duelo contra o Maricá pela estreia do Carioca

O Vasco divulgou as informações completas sobre a venda de ingressos para o confronto diante do Maricá, válido pelo Campeonato Carioca de 2026. A partida será realizada no dia 15 de janeiro, às 21h30, em São Januário. A comercialização das entradas começou nesta quinta-feira (9), com prioridade para os sócios-torcedores, seguindo um cronograma escalonado por planos.

Informações da partida entre Vasco x Maricá

Data: 15/1/2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário

Planos e Valores por Setor

Arquibancada

Gigante ★★★★★ – R$ 15,00

Gigante ★★★★ – R$ 18,00

Gigante ★★★ – R$ 21,00

Gigante ★★ – R$ 24,00

Estatutário – R$ 30,00

Norte a Sul – R$ 30,00

Camisas Negras – R$ 42,00

Setor VIP

Gigante ★★★★★ – R$ 20,00

Gigante ★★★★ – R$ 24,00

Gigante ★★★ – R$ 28,00

Gigante ★★ – R$ 32,00

Estatutário – R$ 40,00

Norte a Sul – R$ 40,00

Camisas Negras – R$ 56,00

Setor Social

Gigante ★★★★★ – R$ 25,00

Gigante ★★★★ – R$ 30,00

Gigante ★★★ – R$ 35,00

Gigante ★★ – R$ 40,00

Estatutário – R$ 50,00

Norte a Sul – R$ 50,00

Camisas Negras – R$ 70,00

💰 Valores – Inteira e Meia

Arquibancada: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00

VIP: R$ 80,00 / Meia R$ 40,00

Social: R$ 100,00 / Meia R$ 50,00

Visitante: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00

⏰ Programação de Vendas e Resgates

Sócios (online): 09/01 às 13h

Público Geral e Visitante: 09/01 às 19h

Resgate de Gratuidades:

12/01 às 10h até 13/01 às 17h

*Encerramento das vendas: 15/01 às 22h15

Jogadores do Vasco na pré-temporada (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

🕒 Ondas de Compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 09/01 às 13h

Gigante ★★★★★: 09/01 às 14h

Gigante ★★★★: 09/01 às 15h

Gigante ★★★: 09/01 às 16h

Norte a Sul e Gigante ★★: 09/01 às 17h

Camisas Negras / Coração Infantil: 09/01 às 18h

Público Geral / Visitante: 09/01 às 19h

Gratuidade: 12/01 às 10h

🌐 Onde Comprar

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

📲 Cadastro Facial – Passo a Passo

Acesse sociogigante.com.br e faça login

Clique em "Biometria" na área logada

Realize a captura facial pelo sistema

Confira a prévia da imagem

Envie o documento de identificação

Aguarde a análise e aprovação via e-mail

*O cadastro facial poderá ser feito até às 22h15 do dia da partida.

