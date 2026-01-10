Vasco divulga informações de ingressos para duelo contra o Maricá pela estreia do Carioca
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco divulgou as informações completas sobre a venda de ingressos para o confronto diante do Maricá, válido pelo Campeonato Carioca de 2026. A partida será realizada no dia 15 de janeiro, às 21h30, em São Januário. A comercialização das entradas começou nesta quinta-feira (9), com prioridade para os sócios-torcedores, seguindo um cronograma escalonado por planos.
Informações da partida entre Vasco x Maricá
- Data: 15/1/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: São Januário
Planos e Valores por Setor
Arquibancada
- Gigante ★★★★★ – R$ 15,00
- Gigante ★★★★ – R$ 18,00
- Gigante ★★★ – R$ 21,00
- Gigante ★★ – R$ 24,00
- Estatutário – R$ 30,00
- Norte a Sul – R$ 30,00
- Camisas Negras – R$ 42,00
Setor VIP
- Gigante ★★★★★ – R$ 20,00
- Gigante ★★★★ – R$ 24,00
- Gigante ★★★ – R$ 28,00
- Gigante ★★ – R$ 32,00
- Estatutário – R$ 40,00
- Norte a Sul – R$ 40,00
- Camisas Negras – R$ 56,00
Setor Social
- Gigante ★★★★★ – R$ 25,00
- Gigante ★★★★ – R$ 30,00
- Gigante ★★★ – R$ 35,00
- Gigante ★★ – R$ 40,00
- Estatutário – R$ 50,00
- Norte a Sul – R$ 50,00
- Camisas Negras – R$ 70,00
💰 Valores – Inteira e Meia
- Arquibancada: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00
- VIP: R$ 80,00 / Meia R$ 40,00
- Social: R$ 100,00 / Meia R$ 50,00
- Visitante: R$ 60,00 / Meia R$ 30,00
⏰ Programação de Vendas e Resgates
- Sócios (online): 09/01 às 13h
- Público Geral e Visitante: 09/01 às 19h
- Resgate de Gratuidades:
- 12/01 às 10h até 13/01 às 17h
*Encerramento das vendas: 15/01 às 22h15
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
🕒 Ondas de Compra
- Estatutários e Dinamite Eterno: 09/01 às 13h
- Gigante ★★★★★: 09/01 às 14h
- Gigante ★★★★: 09/01 às 15h
- Gigante ★★★: 09/01 às 16h
- Norte a Sul e Gigante ★★: 09/01 às 17h
- Camisas Negras / Coração Infantil: 09/01 às 18h
- Público Geral / Visitante: 09/01 às 19h
- Gratuidade: 12/01 às 10h
🌐 Onde Comprar
- Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos
- Sócio Estatutário: sociovasco.com.br
- Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com
📲 Cadastro Facial – Passo a Passo
- Acesse sociogigante.com.br e faça login
- Clique em "Biometria" na área logada
- Realize a captura facial pelo sistema
- Confira a prévia da imagem
- Envie o documento de identificação
- Aguarde a análise e aprovação via e-mail
*O cadastro facial poderá ser feito até às 22h15 do dia da partida.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias