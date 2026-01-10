Estrangeiros repercutem chegada de Alan Saldivia no Vasco: 'Muito bom'

O Vasco acertou a contratação do uruguaio Alan Saldivia, que estava no Colo Colo, do Chile. O zagueiro desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (10) para realizar exames e assinar contrato com o Cruz-Maltino. Nas redes sociais, estrangeiros repercutiram a chegada do jogador no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Destro e com 1,80m, Saldivia estava na mira do Vasco desde o primeiro semestre do ano passado. O zagueiro uruguaio foi titular em 19 dos 30 jogos do Colo-Colo no ano passado, quando recebeu apenas três cartões amarelos.

➡️Vasco vence I9 de virada e avança para o mata-mata da Copinha

Nas redes sociais, muitos torcedores estrangeiros avaliaram a chegada de Saldivia no Vasco. No Colo-Colo, o jogador viveu altos e baixos, mas ainda assim tem o carinho dos "hinchas". Veja os comentários sobre o jogador abaixo:

continua após a publicidade

➡️Jornalista da Globo manda recado a jogadores do Flamengo: 'Com todo respeito'

Alan Saldivia, reforço do Vasco, em campo pelo Colo-Colo (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre a chegada do zagueiro

Saldivia é o segundo reforço confirmado do Vasco para 2026

A contratação do zagueiro Saldivia era considerada prioritária pelo Vasco, que precisava reforçar o setor defensivo.

No início da semana, o clube já havia acertado a renovação do empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta junto ao Galatasaray, da Turquia, estendendo o vínculo do jogador até o final da temporada de 2026. O contrato anterior previa uma cláusula de extensão automática mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões) ao clube turco.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além da contratação de Saldivia e da renovação de Cuesta, esta semana o cruzmaltino já havia acertado a contratação do colombiano Johan Rojas, que estava no Monterrey, do México. O meia chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira (8) e passou por exames médicos antes de assinar.

continua após a publicidade

Diferentemente de Saldivia, Rojas ficará no Vasco por empréstimo até o fim da temporada. A negociação se encaixa na atual política financeira do clube, sem investimento imediato elevado, e tem como objetivo qualificar o elenco ao longo do ano.