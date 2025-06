Quando os três tenores se encontram e resolvem transpor barreiras.

Desde quando os vi em sua primeira aparição global, juntos, na final olímpica dos jogos de Tóquio 21, percebi que a prova dos 400 metros com barreiras havia mudado, para melhor!

Os parâmetros e limites físicos haviam sido abandonados por estes três “Monstros das Barreiras” e novos números haviam sido criados. Para começar, os limites baixaram de 47 segundos para 45, e os 27 melhores tempos de todos os anos, foram feitos pelos nossos 3 tenores:



Karsten Warholm: Recordista mundial (45:94, o tempo do ouro da primeira grande apresentação deles, no Estádio Olímpico de Tóquio, na final olímpica, em 2021), campeão olímpico, tricampeão mundial e viking nas horas vagas.

Ray Benjamin: Tricampeão olímpico (400m com barreiras e rev. 4x400), vice-campeão olímpico (2021/202) e bicampeão mundial nos 4x400. Nas horas vagas, pacato cidadão!



Alison dos Santos, o Piu: Campeão mundial (Eugene 22) e bi bronze olímpico. Nas horas vagas, horas vagas (boa música e muita ginga para dançar).

Depois de algumas temporadas de lesões e cirurgias, os três, enfim, voltam a se encontrar. E o primeiro encontro aconteceu ontem, na sagrada pista de Bislet, na Noruega (terra do viking Warholm) para uma exótica prova de 300m com barreiras. Ótima opção para que nossos tenores afinem suas vozes, digo, suas performances. E foi uma belíssima prova, com direito à melhor marca do mundo para Warholm, baixando o tempo pra casa dos 32 segundos! Benjamin chega próximo, em segundo, e Alison, estreando em uma prova neste formato (que não é ideal para ele, que tem, desde seu começo, como ponto forte os últimos 100 metros, exatamente o que foi subtraído nesta prova) um pouco mais atrás. Prova estranha, com gente interessante!



Pois bem, os 3 tenores têm encontro marcado neste domingo, agora na etapa de Estocolmo da Diamond League. E na distância padrão de 400 metros. Nada como uma volta completinha, repleta de barreiras. Alison agradece. Não que com isso se torne franco favorito, pois ainda é Warholm o nome da prova, mas já podemos projetar como anda a diferença que separa os três. É promessa de espetáculo inesquecível. Pelo tempo que o viking fez nos 300, deve correr para sub 46, e pode trazer junto, os outros 2 tenores!



E o que mais podemos esperar do fim de semana que já demos por iniciado?

Vamos ao cardápio:

Que tal acompanhar o melhor do mundo do voleibol, num desfile incrível de ótimas partidas, e ainda de quebra, ver surgir uma geração (tanto no masculino quanto na feminina)que promete voltar ao topo do olimpo? Vamos nessa, está em andamento, tanto para um quanto para outra, a Liga Mundial de Voleibol, mostrando os principais jogos. Só ontem, meus olhinhos míopes viram o retorno espetacular de Cuba (pena que tenha sido contra nós, num jogo sensacional de 5 sets duríssimos) em que, ambos os times, renovados, mostraram que ainda este ano já brigarão por pódio no mundial.



Ou quem sabe, podemos acompanhar o primeiro dia do Mundial de Judô, na Hungria, também com transmissão ao vivo, com farta distribuição de medalhas, diariamente (13 a 20 de junho). O Brasil está representado por um time de 20 atletas, mesclando a experiência de medalhistas olímpicos e novas promessas, de uma geração que vem muito forte!



O que promete, também, muita alegria, sofrimento e entretenimento, é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, trazendo um festival heterogêneo de clubes de todos os cantos e recantos desse mundinho, carente de paz e de bons jogos! É para sorver com alguma moderação!



O que não dá pra moderar é uma bela prova de ciclismo em etapas diárias (Giros ou tours), como a Criterium du Dauphine e suas 8 etapas. As duas últimas acontecem amanhã e domingo. E a disputa está sensacional. Praticamente todos os candidatos ao pódio no Tour de France, no início de julho (5 a 27 de julho) estão na briga pelo pódio. A etapa de hoje foi vencida por ninguém menos que Tadej Pogačar, o extraterrestre mais terráqueo que já vi, que com a vitória de hoje, assume a liderança geral da prova!



Bem Amigos, ops, ato falho, meus queridos quase 8 leitores, as cartas estão na mesa. São cartas de um baralho recheado de grandes eventos, e minhas 5 indicações são mais em função da diversidade esportiva que podemos proporcionar a nós mesmos. Mais uma volta ao mundo esportiva, trazendo esportes variados à nossa pauta de sextas!



Ótimo fim de semana a todos, os oito, e quem mais vier com a gente!

Nos vemos por aí.

Lauter Nogueira