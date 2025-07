Nesta quinta-feira (24), a Seleção Masculina de Vôlei Sub-19 do Brasil deu início ao Campeonato Mundial da categoria, realizado em Tashkent, Uzbequistão. A equipe brasileira teve uma estreia impressionante, derrotando a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-21 e 25-15. A competição segue até o dia 3 de agosto.

O Brasil é o país com mais títulos na história dos Mundiais Sub-19 de Vôlei Masculino, com seis conquistas. Contudo, a vitória mais recente foi em 2003, e a edição de 2023 resultou em um decepcionante nono lugar. Este ano, o torneio começou nesta quinta-feira (24) e se estenderá até domingo (03).

Inserida no Grupo D, a Seleção Brasileira enfrenta Colômbia, Estados Unidos, Cuba, Finlândia e Coreia do Sul. A competição inicia com 24 seleções distribuídas em quatro grupos de seis. As quatro melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, a partir de onde o torneio segue em formato eliminatório até a final.

Sob o comando do técnico Kadylac, a equipe brasileira conta com os opostos Lucas Lourenço e Henrique Veiga; os levantadores João Scalcon e Lucas Rocha; os ponteiros André Luís Aleixo, Bruno Romano, Diogo dos Anjos e Lucas Righi; os centrais Bruno Teixeira, Ítalo Pereira e Lucas Perrut; e o líbero Arthur Lessa.

Como foi o jogo?

Na sua estreia, o Brasil enfrentou a Colômbia e desde o começo mostrou superioridade. Embora os colombianos tivessem iniciado o primeiro set à frente com 9-7, a seleção brasileira rapidamente recuperou o controle, fechando em 25-17. No segundo set, a Colômbia começou novamente em vantagem, mas o Brasil reverteu o placar com uma série de bloqueios e contra-ataques, finalizando em 25-21. No terceiro set, os brasileiros mantiveram a confiança e dominaram a partida, encerrando em 25-15.

Diogo, ponteiro da equipe, foi o destaque ao marcar 18 pontos, divididos entre ataques, bloqueios e aces. Ítalo, central, também teve uma boa atuação, somando 11 pontos no total. Do lado colombiano, o oposto Ortiz marcou 13 pontos.

Após a vitória contra a Colômbia, o Brasil se prepara para enfrentar a Finlândia, que também venceu na estreia ao superar a Coreia do Sul por 3 sets a 0. O confronto está marcado para começar às 12h desta sexta-feira (25).

Próximos jogos

– Brasil x Estados Unidos – às 12h (de Brasília) 29/7 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Cuba – às 12h (de Brasília)

