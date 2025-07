Neymar ironiza André Balada após publicação na web: ‘Mais atleta do que antes’

Em um show de resenha nas redes sociais, Neymar cutucou o ex-atacante André Balada no Instagram. Os ex-companheiros de Santos trocaram mensagens após uma publicação de André se exercitando em casa. Nos comentários do post, o camisa 10 do Peixe brincou dizendo que o amigo estava cuidando mais da parte física após deixar os gramados.

continua após a publicidade

— Aposentou e virou mais atleta do que antes… Aí é loucura — escreveu Neymar na publicação do amigo.

Levando a provocação na brincadeira, André devolveu dizendo:

— Neymar, você não está pronto para essa conversa.

Neymar ironiza com André Balada após publicação na web: 'Mais atleta do que antes' <br>(Foto: reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ano passado, em entrevista ao quadro "Abre Aspas", do ge, André falou sobre o apelido e minimizou as polêmicas em torno disso:

— O André Balada é um personagem. É o personagem que criaram, é óbvio que eu gosto de sair, gosto de dar minhas voltas, mas não tanto como as pessoas pensam. Não sou alcoólatra, isso é o principal, porque as pessoas olham e falam — disse, à época.

André Balada se aposentou do futebol em outubro de 2024, aos 34 anos. Em sua carreira, André atuou pelo Santos, Dínamo Kiev-UCR, Bordeaux-FRA, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Sporting-POR, Grêmio, Gazisehir Gaziantep-TUR, Cuiabá, Torpedo-RUS, Ponte Preta, América-RJ e Cabofriense. Foram 159 gols em 536 jogos como profissional.

continua após a publicidade

Neymar e André marcaram seus nomes na história no Santos. Ao lado de Robinho e Ganso, fizeram parte do "Quarteto Santástico", que encantou o Brasil em 2010 e ajudou o Peixe a conquistar os títulos do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil daquele ano.