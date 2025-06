O brasileiro Alison "Piu" dos Santos ficou com a medalha de bronze nos 300m com barreiras na Diamond League Oslo 2025. A competição ocorreu nesta quinta-feira (12) na capital da Noruega. O anfitrião Karsten Warholm conquistou o ouro estabelecendo o recorde mundial com 32s78, enquanto o estadunidense Rai Benjamin garantiu a prata.

O brasileiro completou o percurso em 33s38, terminando 16 centésimos atrás de Benjamin. A prova, que não integra o programa olímpico, reuniu os principais nomes das competições de barreiras do atletismo mundial.

O evento marcou o primeiro confronto direto entre os três atletas em 2025. Piu, bicampeão da Diamond League em 2022 e 2024, fez sua estreia no circuito deste ano na etapa de Oslo. O norueguês Warholm, competindo em seu país natal, celebrou a vitória diante dos torcedores noruegueses presentes nas arquibancadas ao estabelecer o novo recorde mundial na distância não-olímpica.

O trio deve se reencontrar já neste domingo (15), na prova dos 400m com barreiras masculino, pela Diamond League Estocolmo. O Mundial de Atletismo acontece este ano, em Tóquio, no Japão, entre os dias 13 e 21 de setembro.