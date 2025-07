O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado no finzinho da partida por Luciano, mas que também teve uma atuação destacada no confronto foi o meio-campista Damían Bobadilla.

continua após a publicidade

O paraguaio se destacou na vitória tricolor após ter ficado sob os holofotes há pouco mais de dois meses. Bobadilla foi acusado pelo venezuelano Navarro, do Talleres, da Argentina, em 27 de maio, no Morumbis, de xenofobia durante um jogo da Copa Libertadores. Por conta do problema, o meio-campista foi multado pela Conmebol no valor de US$ 15 mil (cerca de R$ 83 mil).

Damian Bobadilla em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri / Divulgação / São Paulo FC)

Bobadilla tem mais espaço com Crespo

Desde a chegada de Crespo, Bobadilla tem atuado com mais espaço. O paraguaio tem se adaptado ao sistema proposto pelo treinador argentino. Contra o Juventude, foi responsável por uma boa finalização ainda no primeiro tempo, criou boas jogadas, mesmo não estando sozinho na construção.

continua após a publicidade

Marcos Antônio, que vinha em alta desde o comando de Zubeldía, manteve o bom desempenho. A dupla acertou todos os lançamentos na etapa inicial, segundo dados do Sofascore. Quase todas as boas jogadas do São Paulo no primeiro tempo passaram pelos pés deles.

No segundo tempo, o ritmo se manteve, especialmente para Bobadilla. O meia seguiu participativo, aparecendo com frequência e se tornando um verdadeiro pesadelo para a defesa do Juventude.

continua após a publicidade

Com a saída de Cédric, a versatilidade de Bobadilla fez com que Crespo optasse por mudar o jogador de lado, muito para explorar este lado do time de Caxias. O jogador perdeu um pouco a dinâmica, mas isso mostrou ainda mais como tem feito diferença e sendo efetivo neste momento do time.

Com um Bobadilla mais solto em campo e com a cabeça no lugar, o São Paulo tem conquistado os resultados potivos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo