Mundial de Judô: Michel Augusto disputa medalha de bronze

Nesta sexta-feira (13), começou a disputa do Mundial de Judô, em Budapeste, principal competição da modalidade na temporada. Michel Augusto, de 20 anos, caiu nas semifinais e disputa medalha de bronze, enquanto Natasha Ferreira foi eliminada na primeira rodada. O evento tem transmissão pelo SporTV, CazéTV e Canal Olímpico do Brasil, no Youtube.

O Mundial segue o mesmo formato da disputa nas Olimpíadas, com uma categoria feminina e uma masculina por dia, sendo que o último dia fica reservado para a competição por equipes mistas. Neste sábado (13), Jéssica Pereira (-52kg) e Ronald Lima (-66kg) serão os representantes brasileiros.

Como foi o primeiro dia de competição

A primeira brasileira a entrar no tatame foi Natasha Ferreira, da categoria até 48kg, campeã no Pan-Americano da modalidade em maio deste ano. A luta diante da sul-coreana Lee Kyeongha terminou sem pontuação no tempo normal e foi para o Golden Score, e Natasha acabou derrotada por ippon.

Entre os homens, Michel Augusto, de apenas 20 anos, entrou como cabeça de chave número 7 na categoria até 60kg, por isso estreou direto na segunda rodada. A primeira luta foi contra o armeno Ashik Andreyan, que o brasileiro venceu por imobilização em pouco mais de dois minutos.

A segunda luta foi contra Ariunbold Enkhtaivan, da Mongólia, um pouco mais equilibrada que a anterior. Sem pontuação no tempo regulamentar, com uma punição para o brasileiro e duas para o mongol, a luta foi para o golden score e Michel venceu por ippon, avançando às quartas de final.

Na sequência, o brasileiro teve uma luta dura contra o húngaro Andrasi Marton, mas se manteve muito concentrado e firme na defesa para vencer por yuko e avançar à semifinal. Terceiro colocado do ranking, Michel Augusto enfrentou o vice-líder Ryuju Nagayama, em combate muito parelho, que terminou com vitória do japonês por yuko.

A partir das 13h (horário de Brasília), Michel Augusto volta ao tatame para disputar a medalha de bronze em confronto com Ayub Bliev, atleta neutro.

Michel Augusto foi campeão do Pan de Judô (Foto: Divulgação/ IJF)

Programação do Mundial de Judô

14 de junho, sábado

-52 kg feminino e -66 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h