Mundial de Judô: Brasileiro se lesiona e é carregado por adversário

O Brasil encerrou o primeiro dia do Mundial de Judô sem medalhas. Nesta sexta-feira (13), Michel Augusto, de 20 anos, chegou a disputar o bronze pela categoria até 60kg, mas sofreu com punições e um problema no tornozelo no final da luta contra Yolk Kazirbyek, da Mongólia. O adversário do brasileiro, porém, deu um show de fair play, ao carregar Michel para fora do tatame após o confronto.

A luta foi decidida no Golden Score quando Michel já tinha duas punições por falso ataque. Durante o desempate, o brasileiro levou o terceiro shido e acabou torcendo o tornozelo direito, sem condições de continuar. Amparado para fora da quadra, o judoca passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

Com o resultado, Michel encerrou o Mundial de Budapeste em quinto lugar, superando sua primeira participação na competição, em 2024, quando caiu nas oitavas de final. Durante a campanha, ele venceu três de cinco lutas, até parar diante do japonês Nagayama Ryuju, vice-líder do ranking, que terminou com a medalha de ouro. A prata ficou com o francês Romain Valadier Picard, enquanto o atleta neutro Ayub Bliev e Yolk Kazirbyek, com bronze, completaram o pódio.

Nesta sexta-feira (13), o Brasil também teve Natasha Ferreira como representante pela categoria até 48kg, mas ela foi eliminada na primeira rodada.

Assim como nas Olimpíadas, a cada dia do Mundial de Judô acontece a competição de uma categoria feminina e uma masculina, de modo que todos os dias há definição de medalhistas. O último dia da programação é reservado para a disputa por equipes mistas.

Michel Augusto terminou em quinto lugar (Foto: Anderson Neves/ CBJ)

Programação do Mundial de Judô

14 de junho, sábado

-52 kg feminino e -66 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h