Nos passos dos ídolos, Luciano dispara em ranking seleto do São Paulo

Luciano chamou a responsabilidade do São Paulo neste segundo semestre. Ajustado como segundo atacante, posição na qual sempre desmontrou que prefere jogar, o camisa 10 tem sido um dos principais nomes no ataque tricolor e se aproxima de uma marca seleta: o gol centenário pelo time.

Nos quatro jogos comandados por Hernán Crespo neste retorno, Luciano já marcou três gols: dois no jogo contra o Corinthians e um contra o Juventude, no último confronto do São Paulo. Com os tentos, chegou a 97 gols com a camisa do time. Se seguir neste ritmo, pode chegar ao 100º mais rápido do que se imagina.

Isso coloca Luciano nos mesmos passos de grandes ídolos da história do São Paulo. Inclusive, um ranking já ocupa: os dos vinte maiores artilheiros da história do time.

Mas o camisa 10 não tem sido influente somente nos gols marcados. Desde a chegada de Crespo, Luciano participou de todos os lances até então. Com exceção do jogo contra o Flamengo, no qual cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões, contribuiu com duas assistências nos gols marcados contra o Red Bull Bragantino - a segunda partida de Crespo no time -, que terminou empatado por 2 a 2.

A influência de Luciano tem sido determinante neste momento da temporada. Após enfrentar uma seca de quase dois meses no início do ainda, ainda com Zubeldía, o atacante reencontrou seu melhor ritmo.

Com a posição em campo melhor ajustada e um protagonismo crescente, ele tem assumido a responsabilidade nos momentos decisivos. Efetivo nas finalizações e com postura de liderança, foi peça-chave em um dos principais percalços do São Paulo no Campeonato Brasileiro.

Quando Zubeldía deixou o comando do São Paulo, o Tricolor vivia um jejum de vitórias no Brasileirão e chegou a flertar com a zona de rebaixamento em diversos momentos. Pela influência de Luciano, em termos matemáticos, foram sete pontos na conta do camisa 10 - com todas as participações. Agora, o São Paulo está na 12ª posição, com 19 pontos.

Luciano participou de todos os gols dos jogos de Crespo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

