Enquanto Angelotti não chega para dar um jeito no país…

… Nós ficamos por aqui, buscando o melhor do esporte mundial, para o nosso fim de semana!

Confesso que me chamou à atenção a quantidade de eventos esportivos de altíssimo nível, acontecendo já desde hoje. E ainda dizem que “ano pós-Olímpico” costuma ser magro de grandes eventos e pobre de grandes nomes.

continua após a publicidade



Na verdade, ano pós-Olímpico, sempre foi especial para os “esportes âncoras” olímpicos (Natação e Atletismo) e outros que arrastam grande público presencial e virtual. Além de ser ano ímpar, que já garante Campeonatos Mundiais bienais, pois acontecem em anos ímpares, por serem de grande porte e que não sofrem com a concorrência de uma Olimpíada. E é ano pós-olímpico, onde os campeões olímpicos de Paris, irão querer unificar suas glórias, e jovens talentos emergentes em Paris 2024, querem ganhar espaço e mostrar que amadureceram!

Enquanto Angelotti não chega, vamos nos deleitando com um fim de semana pleno de grandes competições mundo afora. E que já começam hoje, meu Deus!! Estamos preparados, nós, eu, vocês, 11 ou 12 incautos leitores?

Doha a quem doer! É hoje, sim, a segunda etapa da grandiosa Diamond League, em Doha. E nada menos que 45 atuais medalhistas mundiais e olímpicos se encontrarão, para nosso completo deleite.

Tem gente que já virou mito, como a deusa da velocidade Shelly-Ann Fraser-Pryce, que demora mais para falar seu nome completo do que vencer a distância preferida, os 100 metros, ela que é multicampeã Olímpica e mundial. Mas também tem uma garotada de ouro, como Letsile Tebogo, de Botsuana, que se sentirá em casa, correndo sua prova favorita, os 200 metros. De olho nele, que já voou nas duas etapas iniciais nos 100!

Mas, tem muito mais, o evento será eletrizante, e, para onde as câmeras estiverem apontadas, sempre haverá uma disputa intensa, e alguns dos melhores do mundo estarão brigando pela vitória. Seja nas provas mais longas, como os 5 mil metros, ou as curtas e médias, e até as provas de campo, deverão ser espetaculares batalhas (campais). Não haverá tempo nem para nosso almoço tranquilo de sexta.

A competição será transmitida pelo canal fechado Sportv, que detém os direitos de transmissão para o Brasil.

Enquanto Angelotti não pousa em nosso ensolarado balneário, que tal assistir uma das provas de ciclismo mais tradicionais no mundo? O Giro D’Itália já está em sua 7ª etapa, de vinte. E neste momento, entre castelos e cidades medievais, e montes desafiadores, o pelotão anda forte, num duelo mortal entre as equipes principais da UCI Tour. A maioria dos grandes ciclistas mundiais participa do Giro, num apronto final para o Tour de France, no começo de julho. Forza!! A RAI tem feito, por streaming, a transmissão (ótima, como sempre), mas parece que a ESPN, que detém os direitos, deve começar também a transmitir a partir deste sábado.

E enquanto Angelotti não põe o agasalho canarinho, e descobre que quem o contratou foi demitido e lhe contam que Neymar, por incrível que pareça, está no “estaleiro”, fazendo Angelotti enfim sorrir, sigamos com nosso fim de semana olímpico. Agora vamos falar de gente que nada, pedala e corre, e muito!



Amanhã, lá em Yokohama (Japão) acontece a segunda etapa do Circuito Mundial de Triathlon, já com “casa cheia”, tendo a presença da maioria dos melhores do mundo, incluindo aí, um seleto (pena!) grupo do Brasil. E que grupo! Teremos a presença de 3 triatletas brasileiros, os mais bem ranqueados. Miguel Hidalgo e Kauê Willy no masculino, e Djenyfer Arnold, única representante no feminino, estarão na briga, para buscarem valiosa pontuação no Ranking Mundial. Miguelzinho, apesar de início de temporada, vem forte, depois de “brincar” vencendo a etapa de Brasília do Circuito Mundial de Ironman 70.3, quebrando tudo. E quem disse que atleta ITU (compete na distância standard, olímpica) não consegue vencer em distâncias maiores? Hidalgo venceu de forma intensa e insana! Tem ótima transmissão pelo site oficial do Triathlon mundial (triathlolive.tv)

Enquanto Ancelotti escolhe o melhor terno para desembarcar por aqui, vale à pena avisar para ele não ir pela Linha Amarela, só por precaução. Mas, sigamos com esportes, digo, com esportes altamente competitivos. Tenho certeza de que ele, Angelotti também gosta! Nunca vi um treinador de futebol gostar tanto de títulos. Espero que ele não aceite daqui, de nosso paraíso praiano, títulos ao portador, pois estes devem ser tão evitados quanto as nossas linhas coloridas (Amarela e Vermelha).

continua após a publicidade



Antes de atacarmos o próximo grande evento, uma pergunta simples e esclarecedora:

Que esportes, vocês, valorosos 11 ou 12 esportistas natos, praticaram na infância e juventude?

Aposto que um dos esportes lembrados foi o pueril e delicioso pingue-pongue, não?

Pois bem, este singelo e pueril nome, imitando o barulho produzido pela leve bolinha branca, ao bater na raquete e depois na mesa, é o esporte da vez aqui. O Tênis de Mesa (esse é o nome oficial), tem seu Campeonato Mundial, iniciando amanhã e indo até o dia 25, vocês sabem onde? Sim, em Doha!! Pois é, Doha a quem doer! Os grandes eventos globais tomam o caminho de Doha. Calma prefeito Dudu, Doha já está nesta estrada há décadas. Continue na batalha, o caminho é longo, mas é certo!



E o mundo do tênis de Mesa chega a este mundial tendo como um dos grandes protagonistas, um brasileiro, carioca (olha aí, Dudu!), filho do Marinho (um dos professores de educação física mais queridos do Santo Inácio e adjacências), e se chama Hugo Calderano. Ele já está entre os melhores do mundo há mais tempo do que o ex-presidente aguarda Ancelotti. E, como de hábito, cercado de chineses por todos os lados. Só que agora Calderano criou um hábito interessante, começou a vencê-los!! Tenho certeza de que terá uma bela cobertura das TVs fechadas e canais de YouTube.

continua após a publicidade



O tênis de mesa, acompanhado do judô e natação, são os esportes MAIS PRATICADOS pelas crianças e adolescentes brasileiros, ultrapassando o futebol dos Ancelottis, Edinaldos, Neymares (pai, filho e espírito). Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, sobre as mesas, nas piscinas e nos dojos. Usemos estes milhões de futuros grandes atletas, como base de uma revolução esportiva, com projetos esportivos escolares!

E, enquanto Ancelotti não vem, eu fico aqui do meu canto, sonhando com esportes de verdade!

Boa viagem, Angelo!

Lauter Nogueira