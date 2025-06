E lá vamos nós, para mais um fim de semana insano!

Este fim de semana dos Deuses do Olimpo, começa hoje, por Roma, na Golden Gala Pietro Menea, justa homenagem ao campeão olímpico, em Moscou, e também recordista mundial dos 200 metros! Este encontro anual, que faz parte do circuito Diamond League, trará a nata do atletismo mundial, incluindo seis campeãs olímpicas.

Comecemos pela prova onde o recorde mundial pode cair, os 5 mil metros, que trará a vencedora em Paris, a queniana Beatrice Chebet, protagonizando um duelo digno de deusas (essa coluna de hoje está repleta de divindades) com a atual recordista mundial Gudaf Tsegay, da Etiópia! É clássico, feito Fla x Flu e Brasil x Argentina. Muita tensão, e atenção nas meninas, pois dependendo do andamento da prova, o recorde mundial de Tsegay (impensáveis 14’00”) tem grande chance de cair, e pela primeira vez, veremos uma mulher quebrar a barreira mítica dos 14 minutos nos 5 mil metros. Elas ainda terão a companhia de coadjuvantes de luxo, como a bicampeã indoor Hailu e a italianinha, bambina d’oro, Nadia Battocletti, prata nos 10 mil de Paris.



E os destaques no masculino? Pescarei um peixe grande para vocês, Zakithi Nene, sul-africano apaixonado pelos 400 metros, por conta da admiração por seu ídolo, o campeão olímpico e recordista mundial Wayde Van Niekerk, resolve assumir o protagonismo desta prova, numa competição de pista em Nairóbi (KEN) e faz a melhor marca do mundo no ano (43:76). Nene tentará hoje melhorar a marca mundial! Estaremos de olho.

Estes são apenas 2 exemplos, dos muitos que poderemos ter na etapa de Roma da Diamond League. O Sportv detém o direito, e espero que faça valer!

E, direto de Roma para Paris, seguimos, nas asas do vento, para acompanharmos grandes duelos no saibro! Enfim, o torneio de Roland Garros, o mais charmoso do restrito circuito do Grand Slam, chega às rodadas derradeiras, com a final feminina no sábado, e toda minha torcida por Sabalenka contra a americana Gauff.

E é hoje imperdível! Os jogos da semifinal masculina! Teremos dois clássicos, trazendo o italiano Musetti contra a fúria jovem de Alcaraz na primeira. E a seguir, o duelo entre o jovem Sinner, líder do ranking mundial, duelando com Djokovic, que já venceu 3 vezes Roland Garros, se sentindo totalmente em casa, na quadra central! Rezo por uma final de gigantes no domingo, entre Alcaraz e Djoko, num duelo de 5 sets!

Mas, no sábado ainda, teremos jornada dupla, num pulo em La Coruna, para assistirmos os melhores marchadores do mundo disputarem a segunda, e tradicional, etapa espanhola do Circuito Mundial de Marcha, com a presença de nosso Caio Bonfim, um dos favoritos, novamente, ao pódio, desta vez na distância oficial de 20km.



Imperdível, casa cheia, com 125 dos melhores marchadores do ranking mundial! Entre japoneses, chineses, italianos e os caseiros espanhóis, Caio faz voo solo, e promete brigar, como sempre, até os metros finais! Terá toda a minha atenção! Com transmissão em streaming.



E, que tal um voo caseiro? Um rasante sobre o meu Rio de Janeiro, onde acontecem as primeiras rodadas da VNL (Volleyball Nations League) no grupo 2, no querido Maracanãzinho, que tem Rep. Checa, Turquia. Tailândia, Coreia, Alemanha, Estados Unidos e a fortíssima Itália, disputando com as nossas meninas do Brasil. Os jogos no Rio irão até o dia 11. Vale um pulo ao complexo do Maraca, que adormece, por conta da quarentena criada para os preparos finais dos times que disputarão a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. E o Maracanã é a casa de dois desses times, a dupla carioca Fla/Flu, que estará disputando entre 14 de junho e 13 de julho, o grande torneio global entre os melhores times de futebol do mundo!



E como a vida é feita de paradoxos, que tal um, graúdo, e em tempo real?

Neste exato momento(noite de quinta-feira), me divido entre duas telas: a maior acompanha o jogo de vôlei da VNL ali de cima, entre duas grandes forças que se renovam para as Olimpíadas de L.A.28! As nossas novas meninas do Brasil, enfrentam os Estados Unidos, também com gente nova. E que apresentação de luxo do time do José Roberto! Nossas meninas defendem como veteranas, bloqueiam como veteranas e vibram à cada ponto, como novatas (que são!). Consigo me livrar um pouco da decepção da tela menor, a que acompanha a nossa seleção de futebol, na estreia de Carlito Ancelotti. É uma apresentação menor, que merece, sim, a minha tela menor, e a minha menor atenção. Decepcionante.



Enquanto as “molecas do Brasil” sapecam um veloz 3X0 em nossas grandes rivais, com uma leveza contundente, a nossa pesada e antiquada seleção pentacampeã sofre (de falta de criatividade e brios) para empatar com o novo temido Equador!!



Enfim, findo a coluna de sexta, com algumas conclusões:

Primeiro, o mundo espetacular do esporte, graças aos Deuses, não se resume apenas em futebol! Sempre haverá opções de grandes eventos que comprovarão esta primeira, bombástica, conclusão, basta uma olhada nos parágrafos acima, que são algumas de muitas opções esportivas para o fim de semana. Se focarmos apenas aqui em meu bucólico balneário, além da VNL no Maracanãzinho, podemos calçar o tênis e participar no domingo da Corrida Time Brasil, criada e organizada pelo COB, com largada e chegada no belo Parque Olímpico. Ou se você optar por um evento mais plural, que tal assistir, ou participar da etapa de Triathlon (sprint e Endurance) da Rio Triathlon, no Aterro?



Segundo, não basta apenas trazer o mais laureado treinador do futebol mundial, para voltarmos a jogar como antigamente! Temos que voltar a acreditar nos jogadores que são convocados. E, mais importante, os convocados precisam se orgulhar disso! A sensação que deu esta noite, foi que entraram em campo para cumprir tabela, feito burocráticos servidores públicos entediados! Aplausos de pé à Gérson e mais uns dois, que fizeram valer o suor deixado em seus uniformes. O resto, bem, o resto não valeu o custo de trazê-los da Europa, pois seus corações e mentes não vieram junto! De que adianta ter em campo milionários zumbis vestindo a “canarinho”?



Creio que hoje, depois do café da manhã, Ancelotti, abrindo seu primeiro chiclete, deve estar pensando na “roubada” que se meteu. E ele ainda nem decorou o nome daquele garoto que jura ser o atual presidente da esquisita CBF! Enquanto José Roberto Guimarães, o meu querido Zé, deve ter tido uma noite invejável, e dormido o sono dos justos!

Que venha o delicioso fim de semana esportivo que começa hoje!

Nos vemos por aí, até terça!

Lauter Nogueira