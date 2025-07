Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 25/07/2025

O elenco masculino do Atlético-MG treina na Cidade do Galo às 16h (de Brasília). Já as Vingadoras treinam na Arena MRV. Veja a programação do Galo nesta sexta-feira (25).

Agenda

Os jogadores do elenco masculino profissional do Atlético treinam na parte da tarde desta sexta-feira (25). O treino será às 16h (de Brasília), na Cidade do Galo.

Após o elenco se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana nos pênaltis, os jogadores do Atlético começam a preparação para enfrentar o Flamengo.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Arena MRV, às 10h (de Brasília). As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Aniversário de um ídolo

Neste dia 25 de julho, um dos maiores ídolos da história do Atlético completa mais um ano de vida. Hulk, completa 39 anos nesta sexta-feira.

O casamento entre Atlético e Hulk começou em 2021. O atacante chegou ao Galo com status de estrela, mas não conseguiu demonstrar isso no começo. O camisa sete demorou a engatar, tendo atuações ruins com a camisa atleticana, pensando até mesmo em deixar o clube.

O final do ano, todos sabem como foi, o Atlético conquistou três títulos, o Mineiro, a Copa do Brasil e o tão sonhado Brasileirão, após 50 anos. Além disso, o clube chegou na semifinal da Copa Libertadores, quase eliminando o Palmeiras, que se tornaria o campeão daquela edição. Hulk foi o principal nome do Galo em todas as competições, e já entrou para a galeria de ídolos logo no primeiro ano.

Os anos se passaram e Hulk seguiu extremamente decisivo. Atualmente, é o 10° maior artilheiro da história do Atlético, com 129 gols marcados.

