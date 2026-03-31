Bem Brasil celebra o futebol nacional com patrocínio a livro histórico sobre o Penta

Em ano de Copa do Mundo, os brasileiros mantêm vivo o sonho pela conquista do hexa do Brasil. Com isso, a Bem Brasil Alimentos, líder nacional na fabricação de batatas pré-fritas congeladas, anuncia o patrocínio exclusivo ao livro "Penta: As ilustrações e narrações dos gols do Brasil nas conquistas das Copas", em evento realizado em São Paulo, na Retrogol, com direito a campeões mundiais de todas os Mundiais.

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Ao reforçar o posicionamento da companhia em valorizar a cultura do país, a obra imortaliza as cinco conquistas mundiais da Seleção Brasileira (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) em um momento de alto engajamento do torcedor. No lançamento, estiveram presentes Pepe (1958 e 1962), Clodoaldo (1970), Mauro Silva (1994) e Vampeta (2002).

Ao Lance!, Gustavo Amaral, Head de Marketing da Bem Brasil, explicou um pouco sobre o projeto, que é focado em ilustrações de alta qualidade que reproduzem os gols e lances decisivos das cinco edições em que o Brasil sagrou-se campeão.

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- A Bem Brasil está apoiando, pois a empresa acredita muito em valorizar tudo que é do Brasil, 100% nacional, então o livro valoriza todos os títulos que o Brasil já conquistou, mostrando todos os gols ilustrados e também a tradução das narrações para poder promover uma viagem no tempo e reviver cada uma dessas conquistas - disse Gustavo.

- A Bem Brasil fez isso para valorizar os craques e incentivar o consumo dos nossos produtos, como batata frita no momento de assistir aos jogos, torcer, estar em família... A gente espera com isso criar uma nova ocasião de consumo dos nossos produtos e aumentar o mercado que vai ser bom para todos. A gente espera que nossos principais parceiros venham conosco nessa e a gente tenha um ano de Copa maravilhoso - afirma Gustavo Amaral, Head de Marketing da Bem Brasil.

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O patrocínio ao livro é parte de um robusto plano de expansão de marca. Recentemente, a Bem Brasil intensificou sua presença no esporte e no entretenimento, com parcerias de peso como o patrocínio ao Praia Clube (Vôlei Feminino e Natação Paralímpica) e ativações em grandes eventos sociais e patrocínios focados na cultura do entretenimento.

O livro terá um lançamento com edição especial de 500 exemplares, destinada a colecionadores e parceiros, seguida de distribuição nacional que seguirá para comercialização em larga escala.