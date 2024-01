🏈 TAMPA BAY BUCCANEERS 32x9 PHILADELPHIA EAGLES

No fechamento do Wild Card, os Buccaneers - ex-time de Tom Brady - fizeram valer o mando no Raymon James Stadium e superaram os Eagles de Jalen Hurts com autoridade. Limitado por uma lesão, o quarterback de Philly não fez grande partida, e viu Baker Mayfield brilhar com três passes para touchdown. Vitória na conta de Todd Bowles, que superou as críticas após o desempenho ruim na última temporada e dá indícios de que pode levar Tampa ainda mais além.