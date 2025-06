O Espérance de Tunis, adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes da FIFA 2025, chega ao torneio embalado por mais uma conquista em sua vitoriosa trajetória. No último compromisso oficial antes da estreia mundialista, a equipe tunisiana venceu o Stade Tunisien por 1 a 0 e conquistou a Copa da Tunísia.

O gol da vitória foi marcado por Onuche Ogbelu, aos 20 minutos do segundo tempo, em chute de fora da área que contou com uma falha do goleiro adversário. O triunfo garantiu o 16º título da história do Espérance na competição — o clube é o maior campeão da Copa da Tunísia.

Temporada de conquistas

A conquista da copa coroou uma temporada de ouro para o Espérance, que também foi campeão do Campeonato Tunisiano. A equipe de Túnis levantou o troféu com uma rodada de antecedência, após uma goleada convincente sobre o Olympique Béja, e chegou ao 34º título nacional, consolidando-se como a principal força do futebol local.

Nas quartas de final da Champions League Africana, o Espérance foi superado pelo Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, após perder o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar sem gols na partida da volta.

Rodrigo Rodrigues, centrovante brasileiro do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Duelo com o Flamengo no radar

Com moral elevada e ritmo de jogo em alta, o Espérance agora concentra suas atenções no confronto com o Flamengo, que será seu primeiro desafio no Grupo D do Mundial de Clubes.

O rubro-negro carioca, por sua vez, observa atentamente a crescente forma do adversário africano, que promete dificultar a vida do clube brasileiro logo na estreia.

Confira os jogos do Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Los Angeles FC (EUA) x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Espérance (TUR) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia